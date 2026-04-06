Guayaquil activa vigilancia sanitaria tras caso de viruela símica en Ecuador

El primer caso de viruela símica en Ecuador activa vigilancia sanitaria; autoridades detallan síntomas y medidas

La confirmación del primer caso importado de viruela símica en Ecuador ha encendido las alertas sanitarias. En Guayaquil, las autoridades insisten en que no se trata de un brote, pero sí de un evento que requiere vigilancia constante.

El Municipio informó este lunes 6 de abril que la situación está bajo control, aunque se mantiene la alerta debido a la forma de transmisión del virus, principalmente por contacto cercano.

Síntomas de la viruela símica

El médico infectólogo Andrés Díaz Armas explicó que hay señales claras que deben motivar una consulta médica inmediata.

“Fiebre, aparición repentina de ganglios y lesiones en la piel son síntomas clave que requieren evaluación médica”, detalló el especialista.

Además, señaló que es fundamental diferenciar esta enfermedad de otras como la varicela, el herpes o incluso la sífilis, que pueden presentar síntomas similares.

La infección por viruela símica puede durar entre dos y cuatro semanas. Su transmisión ocurre principalmente por contacto piel con piel, aunque también puede darse por compartir objetos contaminados.

“El contagio también puede ocurrir por secreciones respiratorias, pero en contactos estrechos”, precisó Díaz.

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Ante la sospecha de contagio, las autoridades recomiendan:

Aislarse inmediatamente

Evitar el contacto físico

No compartir objetos personales

Vigilancia sanitaria en Guayaquil

La Red Municipal de Salud, que cuenta con 55 unidades médicas, informó se mantiene en alerta para detectar posibles casos sospechosos.

Los pacientes serán derivados al Ministerio de Salud Pública, entidad encargada de confirmar los casos mediante pruebas PCR.

Los grupos más vulnerables incluyen personas con sistemas inmunológicos comprometidos, adultos mayores y niños pequeños, quienes deben extremar precauciones.

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