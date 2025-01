La fuerte lluvia en Guayaquil eleva los precios de la carrera de taxi

Una fuerte lluvia cae en Guayaquil, en especial en el sur de la ciudad, la mañana de este viernes 17 de enero. Por la mala costumbre de sacar la basura y dejarla en la calle, no se ha podido evitar la acumulación de agua, lo que complica la movilidad al ciudadano que a hasta hora ya debe salir a trabajar o a clases.

(Te puede interesar: La sanción de Ambiente al Municipio de Guayaquil: ¿medida técnica o política?)

No hay ni suficientes taxis, esto hace que a las 07:00 una carrera desde la Huancavilca sur hasta la avenida Carlos Julio Arosemena y Las Monjas, en el norte, cuesta cerca de 12 dólares en las plataformas que ofrecen el servicio de taxi. Normalmente esta carrera cuesta entre 4 y 5 dólares.

-HILO-🧵



ATENCIÓN| Se registra acumulación de agua en varios sectores de #Guayaquil.



1️⃣ Av. Galo Plaza y Adolfo H. Simmonds

2️⃣ Guasmo Norte, 25 de Enero



📹 Desde el Centro de Operaciones de #SeguraEP se coordina con @interagua para la limpieza de alcantarillas y sumideros. ⤵️ pic.twitter.com/ud0RW0tVpw — Segura EP (@segura_ep) January 17, 2025

Calles de Guayaquil llenas de agua, un viejo problema

La autoridad en esta época suele recordar que existe corresponsabilidad en que las calles están llenas de agua y esto es porque todavía no se aprende a no dejar fundas de basura botadas en la calle. Es un viejo problema, donde también hay falta de obras que eviten las calles llenas de agua.

Paramédicos denuncian ataque armado al atender emergencia en Guayaquil Leer más

Dificultad para los alumnos

Una carrera de taxi desde Guangala hasta un colegio en Los Esteros está a 6 dólares, cuando normalmente cuesta entre 2,50 y 3 dólares. "Mi hijo está en exámenes, no puede faltar, pero llueve tan fuerte que se dificulta salir a tomar el bus, más con las calles llenas de agua, eso puede generar enfermedades a la piel", opinó Elizabeth Castro, ciudadana.

Hay otras madres de familia, como Janeth Ortiz, que optó por no mandar a clases a su hija de 4 años de edad. "Prefiero que no salga de casa, al mojarse se puede enfermar de gripe y la atención en el IESS o en el MSP no está en su mejor momento, y no tengo dinero para consulta privada", se quejó la ciudadana.

¿Quieres seguir leyendo noticias de Guayaquil? ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!