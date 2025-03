Érika Vélez: "Prometo que una situación así jamás volverá a ocurrir"

La noche de este 25 de marzo, la presentadora Érika Vélez se refirió a lo ocurrido durante la .ceremonia de premiación de la segunda edición de MasterChef Celebrity Ecuador. Un resbalón, transmitido en vivo durante el evento, generó un sinfín de reacciones y especulaciones en las redes sociales. El incidente, que rápidamente se viralizó, provocó que muchos se cuestionaran sobre si la conductora estaba bajo los efectos del alcohol. Esta controversia desató un aluvión de comentarios, algunos en tono de apoyo y otros en crítica, lo que llevó a Vélez a pronunciarse de manera abierta tanto en la mañana del 25 como en horas de la noche.

Respuesta madura ante la adversidad

En su mensaje de la noche, publicado pasadas las 20:00, compartido a través de su cuenta oficial en X, Érika Vélez fue clara y honesta: "Durante la ceremonia de premiación de MasterChef Celebrity, tuve un resbalón que ha dado mucho de qué hablar. Reconozco que tuve errores como presentadora del evento y lo asumo con mucha responsabilidad". A lo largo de su mensaje, la conductora ofreció disculpas sinceras a su audiencia, a los auspiciantes y a Teleamazonas, destacando la importancia de su compromiso profesional. "Prometo que una situación así jamás volverá a ocurrir", expresó, dando a entender que la lección había sido aprendida.

Un enfoque humorístico por la mañana

Horas antes, en la mañana de este mismo 25 de marzo, Vélez había adoptado un enfoque aún más relajado y con tintes de humor sobre el incidente. Respondiendo con ironía a los rumores y especulaciones sobre su estado, escribió en Twitter: "¿¿Resbalón no es caída?? Pues sí lo es y bien caída. Me da mucha risa ver esto. Ahora dirán que quise robar show, ojo que digan que estaba con tragos, no me molesta. Caída es caída y vergüenza es vergüenza y ya está, esa torpe soy yo". Este toque humorístico fue acompañado por un par de posts donde se burlaba de sí misma, asegurando que practicaría "caerme con elegancia la próxima". Minutos después, compartió un video en el que se mostraba con su atuendo de la noche, añadiendo que, a pesar del resbalón, se sintió "muy linda ayer".

Resbalón no es caída?? Pues si lo es y bien caída, me da mucha risa ver esto 🫣🫣🫣 ahora dirán que quise robar show, ojo que digan q estaba con tragos no me molesta, caída es caída y vergüenza es vergüenza y ya está, esa torpe soy yo 🥰 https://t.co/4af6Ahn4UH — Erika Velez Z (@erikavelezz) March 25, 2025

La respuesta de Vélez ante la controversia refleja, a decir de muchos, una actitud madura y autoconsciente, en la que no escapa de la responsabilidad pero tampoco se toma demasiado en serio los comentarios. Para la conductora, el incidente fue solo eso: un simple accidente que no debe empañar su profesionalismo ni la buena onda que suele transmitir a su audiencia.

El tema ha generado reacciones mixtas entre los usuarios de las redes sociales. Muchos elogiaron la capacidad de la presentadora para manejar la situación con humor, destacando su autenticidad y simpatía. Sin embargo, algunos consideraron que su comportamiento durante la transmisión, más relajado de lo esperado, no fue el adecuado para una figura de su calibre en un evento tan importante.

