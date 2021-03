Las elecciones en la Universidad de Guayaquil no han sido suspendidas

Este viernes 12 de marzo, 2.248 docentes, 55.892 estudiantes y 1.845 empleados de la Universidad de Guayaquil, irán a las urnas para designar al rector, vicerrector y a los representantes del Consejo Superior Universitario.

Dos candidatos buscarán administrar esta institución por los próximos cinco años. Ellos son: Francisco Morán Peña, por la Lista A, y Antonio Rodríguez Vargas, por la Lista B.

Tito Palma, presidente del Tribunal Electoral de la universidad, informó que los comicios se desarrollarán, a pesar de que una orden judicial dispone la suspensión del proceso luego de avocar conocimiento de un pedido de medidas cautelares presentada por Xavier Rodas Garcés, cuya candidatura al rectorado no fue admitida por el tribunal electoral de la universidad.

Esto se debe a que pesa sobre él una sanción disciplinaria de destitución dispuesta por la Contraloría del Estado, que lo inhabilita para ejercer cargo público y por ende la más alta dignidad del alma máter, mencionó Palma.

En la resolución firmada, este jueves 11 de marzo, por Ruth Quevedo Pérez, jueza titular de la Unidad Penal con Competencia en delitos Flagrantes de la Provincia del Guayas, se dispone la suspensión de las elecciones por cuanto no fue debidamente socializada. Además ordena establecer un nuevo cronograma para que efectué el sufragio libre y democrático a fin de que se transparente, difunda y socialice oportunamente el padrón electoral correspondiente de la Universidad de Guayaquil.

De la misma manera se observa al Tribunal Electoral de la Universidad de Guayaquil, a fin de hacerle conocer que está obligado a garantizar y respetar los derechos constitucionales de los participantes a estas elecciones universitarias.

El documento fue enviado a la Procuraduría General del Estado en la persona del señor Procurador, y a la Delegada Provincial del Pueblo para que vigilen el cumplimento de la resolución.

No obstante, Palma informó que la entidad no ha sido notificada oficialmente sobre la medida cautelar, por lo que las elecciones no se suspenderán.

Los comicios se desarrollarán desde las 08:00 hasta las 17:00, en las unidades académicas de la Ciudadela Universitaria. Los ganadores serán posesionados el 24.

El periodo de impugnaciones de candidaturas culminó el 2 de marzo pasado.

“No se puede vulnerar los derechos de los demás candidatos”, manifestó Palma, al indicar que una vez que la universidad sea notificada, se convocará a una reunión al tribunal electoral, para que sea este cuerpo colegiado quien time una resolución.

“Hasta tanto, las elecciones no han sido suspendidas”, puntualizó Palma, quien en hora de la mañana mantuvo una reunión con los candidatos a rector y vicerrector, representantes de listas de docentes, servidores y estudiantes, para informarles sobre avances del proceso electoral.

Tanto los candidatos como los delegados de la listas, expresaron su respaldo al proceso electoral y su ejecución, rechazando cualquier posibilidad de injerencia externa que lo perjudique.