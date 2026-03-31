Drones para fertilizar en Guayaquil: En estas zonas se controla plagas con tecnología

La empresa pública Parques utiliza drones para fertilizar el arbolado en espacios públicos y controlar plagas en Guayaquil

La empresa pública Parques utiliza drones para fertilizar el arbolado urbano en sectores del norte y sur de Guayaquil.

Mayor precisión y optimización de recursos es lo que ha generado la utilización de drones para fertilizar el arbolado urbano en Guayaquil, según destacó la empresa pública Parques.

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Los dispositivos se utilizan para realizar la fertilización foliar, una técnica destinada a que los árboles "absorban directamente los nutrientes", indicó la entidad en una publicación.

"A diferencia de los métodos tradicionales, estos dispositivos permiten mayor precisión en la aplicación, optimización de recursos y cobertura eficiente en amplias zonas, además de intervenciones más rápidas y seguras", explicó la Municipalidad.

"Este tipo de actividades se van a replicar en diferentes puntos de la ciudad con la finalidad de mantener de mejor manera las áreas verdes de la ciudad, cuidándolas y protegiéndolas", destacó Henrry Cuenca, técnico de áreas verdes en Parques EP.

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La aplicación de nutrientes se hace en árboles y plantas bajas, luego de verificar que la aplicación del producto sea amigable con el medioambiente y no afecte a quienes transitan por parques y otras áreas verdes.

"Los nutrientes hacen que (los árboles) se desarrollen de mejor forma, tengan vigor y así también puedan combatir cualquier tipo de plaga", indicó Parques EP en una publicación, en su cuenta de la red social Instagram.

Se aprovecha la época invernal para este tipo de acciones, debido a la fertilidad de las especies en estos meses, se aclaró.

Algunos de los puntos donde ya se fertilizó con drones, son:

Parque Forestal

Jardinera frente a Solca (La Atarazana)

Distribuidor de tránsito en avenida Francisco de Orellana

Parque Japonés (Kennedy Norte)

Parque de La Garzota

Avenida 25 de Julio

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Una investigación académica, publicada por EXPRESO, identificó a una avispa parasitoide que funcionó como antídoto natural, cuestionando así la utilización de insecticidas en zonas urbanas.

Esto llevó a que ciudadanos como Teddy Fajardo solicitaran a Parques EP que hagan la fertilización con drones en sectores como la urbanización Paraíso del Río, ubicada en el sector de Mucho Lote 2.

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