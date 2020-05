Coronavirus: La devoción por María es la misma, pero a distancia

Las familias católicas guayaquileñas mantienen la fe intacta. Con el inicio de mayo, mes que la Iglesia católica dedica para honrar a la Virgen María, decenas de feligreses de distintos sectores amanecieron con sus ventanas y balcones decorados con la imagen religiosa.

Ellos estaban preparados para observar el sobrevuelo que organizó ayer la Arquidiócesis de Guayaquil con la figura de Santa María Madre de Guayaquil, para “invocar de Dios su bendición sobre la ciudad”. El acto de fe estuvo a cargo del monseñor Giovanni Piccioli, obispo auxiliar de Guayaquil.

Aunque la actividad inició a las 08:30, más de 8.000 usuarios la siguieron en vivo desde sus hogares, a través de la cuenta de Facebook de la Arquidiócesis. En el audiovisual se registraron miles de comentarios en los que se pedía por la salud y para que la Virgen llene de fortaleza a las familias que han perdido a sus parientes por la pandemia de COVID-19, como lo expresó Marjorie Padilla.

“Madre, dales consuelo a tantas personas que han perdido a un familiar. Llénalos de fe y fortaleza en estos momentos tan duros para ellos y que brille para ellos la luz perpetua”, dijo. En tanto que Sandra Delgado, otra usuaria, pidió para que “Dios bendiga a todos los ecuatorianos que estén enfermos y que sean curados”.

Antes de iniciar la jornada, Piccioli y el padre Julio Córdova hicieron énfasis en que la imagen religiosa marca la fe guayaquileña y ecuatoriana, y que ha sido un pilar fundamental para que la gente “vuelque su mirada a Dios”. En el recorrido también fue llevada una reliquia de la santa Narcisa de Jesús.

Sobre la logística, Piccioli agradeció a las personas que facilitaron el helicóptero sin costo alguno. “Esto representa la fe y la devoción que se tiene a nuestra Madre del cielo. Hemos decidido sobrevolar la ciudad con una advocación propia, para pedirle a la Virgen Porteña que interceda ante su hijo Jesús, pidiéndole el fin de esta pandemia y que nos conceda la paz y la serenidad”, indicó.

Esta es la tercera ocasión en que la Arquidiócesis de Guayaquil organiza un sobrevuelo con imágenes religiosas. La primera fue con el Santísimo el Jueves Santo y luego con la emblemática imagen de Cristo del Consuelo al día siguiente, Viernes Santo.

En aquellos días, en los que no se desarrollaron las tradicionales procesiones en todo el país debido a la actual emergencia sanitaria, se realizaron diferentes recorridos en el aire en diversas partes de Ecuador y del mundo.

Por ejemplo, el monseñor Andrés Carrascosa sobrevoló en una aeronave la Virgen del Panecillo y diferentes sectores de la ciudad de Quito, mientras que en Bolivia también se cumplieron estas acciones a propósito de la Semana Santa.

Para Cléver Barzallo, presidente de la pastoral Cáritas de la Arquidiócesis, esta expresión de fe es popular en toda Latinoamérica y seguida con mucha devoción en el Puerto Principal. “Es una gran bendición recibir la presencia de María, como toda madre, desde el cielo, corazón y amor. A sus hijos siempre nos bendice”.

Noemí Cruz, catequista de la parroquia San Juan Bosco y habitante del barrio del Salado, coincide con Barzallo y añade que ahora sus vecinos están más unidos y comparten las misas que se transmiten en vivo a través de un grupo de WhatsApp.

Lamentó que por la pandemia no se hayan realizado las procesiones en la ciudad, pero los recorridos de las figuras religiosas en el aire, asegura, han sido bien aceptados por la comunidad. “Todos los días avisamos en el grupo de las misas y ahora nos ubicamos en la terraza para observar el paso del helicóptero”.

Así como Cruz, otros fieles han hecho de los espacios de sus viviendas una especie de altar. Es el caso de la familia Hurtado Andrade, cuyos miembros desde la noche del jueves 30 de abril decidieron decorar el balcón de su casa, ubicada en la esquina de Alcedo y Alberto Guerrero, en el barrio Garay, con la imagen de la Virgen María, girasoles, plantas y luces.

“Es una tradición que viene desde mis tatarabuelos. Ahora que mi madre falleció he seguido con esta devoción con mis hijos y nietos. En este balcón pongo a Cristo Rey y a la Virgen. Cada año es diferente y ahora pusimos girasoles porque representan la luz y así pedimos por cada familia de este mundo. Si no quieres a tu mamá, no quieres a nadie”, iseñaló Flor Hurtado.