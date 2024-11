Guayaquil: Colisión entre dos buses urbanos deja a 7 personas heridas

Este 13 de noviembre se reportó un siniestro de tránsito en el centro de Guayaquil; se trató de la colisión entre dos buses urbanos. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Esmeraldas y General Gómez.

De acuerdo con el ECU 911, la alerta de este incidente llegó a las 07:02, y se tiene conocimiento de que siete personas resultaron heridas debido al impacto de estos dos vehículos de gran tamaño.

#ECU911Reporta#Guayaquil | Se recibió la alerta al 9-1-1 de un siniestro de tránsito en Esmeraldas y General Gómez.



Desde #ECU911 se coordinó la atención con recursos de @ATM_Transito @BomberosGYE.



Unidades trabajan en el sitio. pic.twitter.com/mcwuM28bpr — Coordinación Zonal 5 y 8 SIS ECU 911 (@ecu911sambo) November 13, 2024

Agentes de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil llegaron al lugar para atender la emergencia y trasladar a los heridos a casas de salud.

Según las imágenes compartidas por la agencia, el parabrisas de uno de los buses afectados quedó completamente destruido. La mitad del parabrisas se desprendió del vehículo, mientras que la otra parte está cuarteada. También, parte de la fachada delantera quedó hundida como resultado del impacto.

Además, hasta el momento de la publicación de esta nota, aún no se ha dado más detalles sobre la causa de este choque desde la ATM y el ECU 911. No obstante, la ciudadanía atribuye este accidente a la falta de prudencia de los conductores de estos vehículos al momento de recorrer las vías de la Perla del Pacífico. "Siempre se ve cómo estos buses compiten entre sí para llegar a la siguiente parada y recoger la mayor cantidad de pasajeros posible. Actúan como si estuvieran en una pista de carreras y no les importa que puedan hacerle daño a un peatón o a los mismos pasajeros, como acaba de suceder hoy", comenta el ciudadano Ismael Ramírez.

Los guayaquileños piden más control

Jorge Solórzano también coincide con Ramírez y denuncia que estas actitudes se repiten en la mayoría de unidades que circulan en la ciudad. "Yo siempre debo viajar del sur al centro, y el bus en el que siempre me subo maneja como loco. Incluso va chocando con otros carros o buses. Lo peor de todo es que le gritan e insultan para que vaya con más calma, pero él responde de forma agresiva, tanto a conductores como a pasajeros", relata.

Ante esta situación, la ciudadanía pide que los uniformados de la ATM mantengan una vigilancia constante sobre estas unidades y retiren la licencia a los conductores que infrinjan los límites de velocidad y pongan en riesgo al resto de los ciudadanos.

Los guayaquileños proponen que los funcionarios de la entidad de tránsito suban como civiles a cada unidad del Puerto Principal, para identificar a los infractores y despojarlos de sus licencias para operar este tipo de vehículos.

"Entre más tiempo pasen en las calles, solo representan una bomba de tiempo para la seguridad del resto. En cualquier momento podrían chocar a alguien y dejarlo herido, o peor, muerto", asegura Diana Espinoza.

