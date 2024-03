Chongón: Tras la detonación de un explosivo la gente vive intranquila

El bullicio de personas divirtiéndose en la tarde del 3 de marzo contagiaba de alegría a quienes pasaban por la calle principal de Chongón, parroquia urbana ubicada en el kilómetro 24 de la vía a la costa, al oeste de Guayaquil.

En ese momento (domingo 18 de febrero) había tranquilidad, pero no había sido así el jueves 15 de febrero, cuando dos encapuchados lanzaron un explosivo en los exteriores de un local comercial de la zona más concurrida de la pequeña población.

El ruido en esa tarde familiar provenía de un evento que se realizaba en el parque de la comuna. Se trataba de un campeonato organizado por el Municipio de la ciudad que, a pesar de los rayos del sol que quemaban, había atraído a muchísimas personas y estaban disfrutando a pesar del miedo.

“Ese día nos enteramos los pobladores porque la gente salió asustada y, como aquí todos nos conocemos, enseguida vinieron a contar que un niño había estado cerca”, dijo Gabriel, un comerciante que reside en Chongón hace 30 años.

A su lado se encontraba Hugo Sánchez, de 68 años, y quien vendía granizados para los deportistas que salían del evento del parque. “Hoy se pudo trabajar, pero aquella tarde los vecinos se ‘guardaron’ enseguida”, revela.

Los moradores aseguran que eventos deportivos o de entretenimiento deberían aumentar para que sus ventas también crezcan.



“Entre las nueve y diez de la noche ya no se ve gente en la calle. Es una cosa de no creer. Hasta hace unos pocos meses (aproximadamente seis), los amigos conversaban en las veredas, pero por la inseguridad ya no se puede”, dice Hugo. Y él considera que los delitos sí han aumentado.

Paulina, nombre protegido, regente de un lugar de comidas en el mismo sector, sabe que debe andar con cuidado por los extorsionadores que, alerta, rondan la parroquia.

“Yo soy originaria de Chongón, pero me fui a otra ciudad y regresé hace unos tres o cuatro meses. Cuando volví me encontré con esta sorpresa... y no es nada buena”, comenta. Ella asegura que los negocios aledaños a la tienda de abarrotes que fue atentada en días pasados también se encuentran extorsionados.

La Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la comuna se encuentra habilitada. AMELIA ANDRADE

“Dan vueltas todo el tiempo. De hecho, ellos se enteran qué se hace y qué no”, dice a propósito del recorrido de EXPRESO por el sitio. “Luego, las consecuencias (como lo sucedido en la tienda de abarrotes) son para ellos y no queremos lamentar una pérdida”, enfatiza.

No obstante, otros residentes como Miranda y Josué, dueños de una pequeña tienda, piensan que los delitos sí han disminuido en los últimos meses. “Hasta antes del estado de excepción, los delincuentes se paseaban a plena luz del día con las armas en la pretina del pantalón. Lo hacían descaradamente”, asegura.

Por otro lado, los comerciantes de la zona más ‘roja’, la entrada a la parroquia, no quisieron hablar del tema. “Todos se conocen y todo se ve”, dijo uno de ellos.

Ante las denuncias, EXPRESO buscó la versión del jefe del circuito de Chongón, pero informaron que no se encontraba, por lo que el jefe del distrito al que pertenece (Ceibos) debería ser quien se pronuncie. En cambio, en el distrito Ceibos, desde el área de comunicación se aseguró que el encargado “ya había hablado del tema”.

