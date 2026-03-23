Cambios viales en Guayaquil: calle del sur modifica de dirección desde esta semana

La calle Otavalo, en el Cristo del Consuelo, cambiará de sentido. Conoce los detalles del tránsito

Una calle del Cristo del Consuelo pasará a ser doble vía desde el 27 de marzo.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil anunció una reconfiguración en la calle Otavalo, conocida por los moradores como la Doceava, ubicada en el sector Cristo del Consuelo, en las inmediaciones del Puente de la A. La medida apunta a reorganizar el tránsito en una zona que históricamente presenta alta carga vehicular y constantes conflictos en la circulación.

Así será el nuevo cambio vial que tendrá la ciudad

La movilidad en Guayaquil continúa bajo presión. En los últimos meses, la ciudad ha experimentado una serie de ajustes que han modificado la circulación diaria: cierres por obras, redireccionamientos de rutas y restricciones que han obligado a conductores y peatones a adaptarse sobre la marcha.

En ese contexto, un nuevo cambio vial en el sur vuelve a encender alertas sobre la planificación y el impacto real de estas decisiones.

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A partir del viernes 27 de marzo, la calle Otavalo dejará de operar en doble sentido y pasará a tener una única dirección. Los vehículos solo podrán desplazarse de norte a sur, desde la calle Carlos Solín Morán hasta la calle Pío López Lara.

Con ello, se elimina la bidireccionalidad que actualmente provoca cruces complejos y maniobras que, según las autoridades, afectan la fluidez del tránsito.

Desde la entidad municipal se argumenta que el objetivo es ordenar los desplazamientos, agilizar los tiempos de recorrido y disminuir el riesgo de accidentes en una intersección considerada conflictiva.

La vía, además, quedará configurada como un corredor de salida hacia la calle A, lo que implicará la supresión de ciertos giros que han sido catalogados como inseguros.

Desde el viernes 27 de marzo se implementa el cambio de sentido de circulación a unidireccional en la calle Otavalo.



Este tramo, desde Carlos Solín Morán (Sedalana) hasta Pío López Lara (calle A), funcionará en sentido norte – sur para ordenar la circulación y mejorar la fluidez… pic.twitter.com/wpmDz8aJMc — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) March 23, 2026

Dudas ciudadanas en el reordenamiento vial de la ATM

El plan también incluye la implementación de señalización renovada, tanto en el pavimento como en estructuras verticales, con el fin de orientar a conductores y peatones frente al nuevo esquema de circulación. Sin embargo, este tipo de intervenciones no siempre logra el efecto esperado en el corto plazo, especialmente en sectores donde los cambios se acumulan sin una adaptación progresiva.

Habitantes del sector han manifestado inquietud por las posibles consecuencias de esta medida en la dinámica barrial. Señalan que, en medio de un escenario ya marcado por múltiples alteraciones viales, nuevas disposiciones podrían generar más desorden que soluciones, al menos durante la etapa inicial de implementación.

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​moradora del Cristo del Consuelo

Ante estas reacciones, la ATM realiza un proceso informativo con la comunidad en los días previos a la entrada en vigencia del cambio. La intención es explicar los ajustes y facilitar la transición hacia el nuevo esquema, aunque persisten dudas sobre si estas acciones serán suficientes para evitar confusión en una zona donde el tránsito ya se ha vuelto impredecible.

Este nuevo reordenamiento se suma a una serie de decisiones que reflejan una ciudad en constante reconfiguración vial, donde la urgencia por mejorar la movilidad convive con cuestionamientos sobre la planificación, la ejecución y el impacto real en la vida cotidiana de los ciudadanos.

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