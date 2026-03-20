Cierre de La Alborada: ¿Cuánto le cuesta a Guayaquil la obra en la Rodolfo Baquerizo?

La millonaria obra tomará 11 meses y afectará a 1,2 kilómetros en el norte de Guayaquil

El cierre vial arranca este viernes 20 de marzo en La Alborada.

Desde este viernes 20 de marzo, un nuevo bloqueo parcial se suma a la lista de cierres de calles en Guayaquil. La intervención en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en el norte, vuelve a tensionar el tránsito en una de las zonas más congestionadas.

¿Cuánto le cuesta a Guayaquil esta obra?

EXPRESO conversó con Carlos Vásquez, director de Obras Públicas del Municipio de Guayaquil y dio detalles sobre la inversión. Según indicó, obra tiene un costo estimado de 3,9 millones de dólares y contempla la intervención de aproximadamente 1,2 kilómetros de esta vía estratégica.

Se trata de una inversión que, según el Municipio, busca transformar integralmente el corredor, aunque también abre el debate sobre su impacto frente a otras necesidades urbanas.

¿En qué consiste la obra?

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Los trabajos incluyen la renovación total de la calzada, así como la modernización de la infraestructura hidrosanitaria.

A esto se suma la reconstrucción de aceras, el soterramiento de cables, el reemplazo de postes, la implementación de nuevas áreas verdes y la siembra de especies arbóreas.

El plan también contempla mejoras en el sistema de drenaje y la instalación de iluminación, con el objetivo de actualizar las condiciones de la vía tanto en seguridad como en funcionalidad. Se trata de una intervención integral que, según indican, va más allá del simple reasfaltado.

Este 20 de marzo arrancan los cierres viales

La obra arranca este viernes 20 de marzo con el cierre de un carril en sentido sur–norte, en el tramo comprendido entre las avenidas Agustín Freire y José María Egas.

Además, se suspende la circulación en el paso elevado a la altura de Garzocentro, un punto clave para la conectividad del sector.

Estas restricciones, aplicadas desde las 10:30, generan una reducción significativa en la capacidad vial, lo que anticipa congestión y mayores tiempos de traslado para quienes circulan diariamente por esta zona de La Alborada.

Esta es una de las arterias más importantes del norte de Guayaquil. CORTESÍA

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