Ataque en Samanes: claves del proceso judicial pendiente de la víctima

Publicado por Anny Bazán Creado: Actualizado:

Como Guillermo Enrique Torres Guaranda, de 30 años, fue el identificado el hombre asesinado la tarde del jueves 23 de abril en la ciudadela Samanes 1, en el norte de Guayaquil.

Antecedentes penales

De acuerdo con información policial, la víctima registraba varios procesos judiciales relacionados con distintos delitos, entre ellos:

01/09/2024: Extorsión 06/11/2022: Receptación 15/07/2021: Tráfico ilícito de sustancias 15/12/2020: Tráfico ilícito de sustancias 29/04/2017: Tráfico ilícito de sustancias

Asimismo, constaban antecedentes penales por los mismos tipos de delitos, conforme al siguiente detalle:

01/09/2024: Extorsión

06/11/2022: Receptación

15/07/2021: Tráfico ilícito de sustancias

29/04/2017: Tráfico ilícito de sustancias

La Policía recogía indicios en el lugar del crimenCarlos Klinger / EXPRESO

El hecho violento se registró al interior de un área privada destinada a actividades de mecánica automotriz, donde fue hallado el cuerpo sin vida de la víctima. El mismo presentaba múltiples heridas compatibles con impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, según información policial.

De acuerdo con el testimonio de un ciudadano, el mismo se encontraba en el exterior del establecimiento cuando escuchó varias detonaciones. Al salir a verificar lo ocurrido, observó a una persona ingresar corriendo a su local, seguida instantes después por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta.

El testigo detalló que el acompañante, del condutor de la motocicleta, vestía chaleco reflectivo fosforescente, buzo negro, pantalón jeans y zapatos oscuros. Este descendió del vehículo e ingresó al interior del local, donde presuntamente realizó varios disparos en contra de la víctima. El conductor de la motocicleta, en cambio, llevaba casco de color oscuro, chompa, pantalón jeans azul y zapatos oscuros. Tras el ataque, ambos huyeron del sitio a gran velocidad con dirección hacia la avenida Dr. Francisco Rizzo.

Agentes policiales acudieron al lugar para acordonar la escena y levantar los primeros indicios balísticos, además de iniciar las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del crimen y la identidad de los responsables.

Indicios levantados: