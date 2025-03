Álvarez: "O el Estado toma el control o lo siguen haciendo los delincuentes"

El 6 de marzo, Socio Vivienda 2, un barrio del distrito Nueva Prosperina, se convirtió en el escenario de una masacre que dejó un saldo de al menos 22 personas asesinadas, en su mayoría víctimas de la violencia ligada a disputas entre facciones de la banda narcoterrorista Los Tiguerones. Durante la misma jornada, otros seis homicidios se registraron en la misma zona, elevando la cifra a 25 muertes en solo una tarde.

Alcalde de Guayaquil pide acción urgente contra la violencia

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió entonces a estos hechos con gran preocupación, calificando la situación como "una barbaridad". Este 9 de marzo, a través de sus cuentas oficiales, haa vuelto a hablar del tema para enfatizar que "lo que ocurre en Nueva Prosperina no solo afecta a ese sector, sino a toda la ciudad".

“Lo que pasa en un barrio golpea a toda la ciudad, y lo que pasa en Guayaquil resuena en todo el país. No podemos permitir que el abandono siga alimentando el crimen.”, indicó.

La ausencia del Estado en sectores vulnerables como Nueva Prosperina no es solo una deuda histórica, es una bomba de tiempo. Donde el Estado no llega, la violencia toma su lugar.



El alcalde atribuyó el auge de la violencia a la falta de presencia del Estado en zonas vulnerables como Nueva Prosperina. “La ausencia del Estado en sectores vulnerables no es solo una deuda histórica, es una bomba de tiempo. Donde el Estado no llega, la violencia toma su lugar”, expresó Álvarez, quien alertó que las economías ilegales y las bandas delictivas crecen en estos vacíos de poder, generando una situación insostenible.

El primer edil también hizo un llamado urgente a la acción, exigiendo que el Estado asuma el control de estas zonas: “No podemos permitir que el abandono siga alimentando el crimen. Guayaquil necesita acción ahora. No más discursos, no más excusas. O el Estado toma el control, o lo seguirán haciendo los delincuentes”, subrayó el alcalde.

El impacto de la violencia en la comunidad

La violencia en Nueva Prosperina, que ha dejado 180 muertes violentas en lo que va del año, continúa escalando, como lo ha venido registrando este Diario. Según el alcalde, el panorama es cada vez más grave y los residentes viven en un constante estado de temor. Días atrás, tras la masacre registrada, en su cuenta de X, el alcalde compartió imágenes de la situación, destacando que los hombres armados con fusiles recorren las calles de la zona, ejecutando a sangre fría a los ciudadanos, dejando a los vecinos indefensos en medio de un “campo de batalla”.

La situación en Guayaquil, particularmente en los sectores más vulnerables, se ha vuelto cada vez más preocupante, y las autoridades locales exigen una respuesta contundente del gobierno central para frenar la ola de violencia. Por su parte la ciudadanía clama que la Alcaldía actúe también.

Que Guayaquil se sume a la acción, el pedido ciudadano

"Aquí no se trata de tirar la pelotita y ya, ni de ver quién tiene la competencia de seguridad. Se trata de que las autoridades se unen y trabajen a la par, que no se enfoquen más en sus problemas, que no sean ya egoístas con el pueblo. Ambos, el presidente Daniel Noboa y el alcalde Aquiles Álvarez andan pendientes de otros líos, cuando aquí lo que importa es ver como un territorio entero, lleno de familias, se está desangrando", señaló Olga Bastidas, residente del norte de Guayaquil.

