Guayaquil: Una alerta de bomba cierra las puertas de la Unidad Judicial

Este 9 de agosto se reportó una amenaza de bomba en el parqueo de un centro comercial, lugar donde también se encuentra la Unidad Judicial del Consejo de la Judicatura. La situación tiene en alerta a la ciudadanía, a los estudiantes y visitantes de la zona.

El incidente se reportó desde las 08:30 aproximadamente. Al momento, los agentes de la Policía llegaron al área para inspeccionar la escena.

Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado nada. Habría sido una llamada del Ecu 911 que alertó a los agentes de la zona de Bellavista, quienes están a la espera de un grupo especializado para encontrar la supuesta bomba que ha sido plantada. Hasta la publicación de este reportaje no se ha confirmado o descartado la existencia de un artefacto explosivo.

Actualmente la Unidad Judicial se encuentra inoperante, y las personas que tenían audiencias por atender, siguen afuera esperando por una respuesta a cada uno de sus casos.

Hay quienes llevan 10 minutos esperando, mientras que otros ciudadanos ya tienen más de una hora sin recibir atención o al menos una contestación sobre cómo quedarán sus casos, como es el de Gustavo Monteros.

“Que el lunes vuelva, es lo que me supieron decir. Me dijeron que venga desde temprano, vine a las 08:30 y eso fue lo único que me pudieron responder”, comenta.

Asimismo, Francisca Jacome, que visita el centro comercial, destaca que no supo de la amenaza hasta hace poco, razón que la motivó a salir despavorida de la zona.

“Puede que sea falsa, pero yo me muevo ya, en caso de que sea real”, relató mientras camina a marcha rápida hacia su carro en el estacionamiento.