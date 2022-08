Un total de 52 vehículos fueron retenidos durante este jueves y viernes en operativos ejecutados por la ATM y Policía Nacional en Guayaquil.

27 motos, 18 automóviles, 6 autos tunning y una tricimoto, fue el resultado final de los trabajos realizados que tenían como objetivo garantizar vial de los usuarios y fortalecer el

cumplimiento a la prohibición de circulación de dos hombres en moto.

Guayaquil atraviesa una ola de violencia en lo que va del 2022, lo que ha provocado centenares de muertes violentas, por lo que la ciudadanía ha alzado su voz de protesta para que los controles sean más rigurosos.

Otras infracciones de tránsito también fueron castigadas CORTESÍA

Dentro de los operativos realizados se registraron 164 citaciones por incumplimiento de normas de tránsito, entre las más recurrentes están; no presentar la documentación en regla, no portar cascos, circular por ruta no autorizada (en el caso de la tricimoto), e irrespetar la Ordenanza Municipal de dos hombres en moto.

Los operativos ejecutados se realizaron en principales calles y avenidas de mayor afluencia

de la ciudad; entre ellas; la Av. 9 de octubre y Malecón, Machala y Aguirre, Plaza Dañín y

Cosme Renella, Av. Paseo del Parque (Samanes), Av. Isidro Ayora, Calle Quito y calle el Oro.

Desde la ATM se hace un llamado a la ciudadanía, a respetar la Ordenanza

Municipal que prohíbe dos personas en motos en el horario de 19h00 a 05h00. Asimismo,

evitar las caravanas de motos que cometen actos que no están permitidos por la ley y que

alteren el orden público.

Los vehículos retenidos fueron trasladados al Centro de Retención Vehicular situado en la

Vía Daule.