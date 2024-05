Casi 50 citaciones por no portar licencia o andar sin casco deja operativo en el sur

En Guayaquil hay decenas de denuncias ciudadanas en torno a infracciones que son cometidas por diferentes conductores de motos y tricimotos. Así como estas, también están las quejas por los automóviles que circulan por la ciudad con placas adulteradas o sin estas.

En un reciente operativo que ejecutó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) junto con la Policía Nacional dejó como resultado a 12 vehículos retenidos, entre motos y tricimotos, y se emitieron 46 citaciones, cuya mayoría corresponden al mal uso de la bocina, no portar licencia, no tener el casco, o circular por lugares no permitidos.

El control se ejecutó en el sur de Guayaquil durante el sábado 4 y domingo 5 de mayo. Los puntos donde estuvieron los uniformados fueron la avenida Abdón Calderón, a la altura de la Playita del Guasmo; avenida 25 de Julio, por el mercado de las Esclusas; Isla Trinitaria, y en la calle Ernesto Albán.

La ATM, en un comunicado difundido este lunes 6 aseguró que estos operativos contra motocicletas ilegales se ejecutarán de forma coordinada y de acuerdo a una planificación estratégica.

