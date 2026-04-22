‘Todos nos Shipean’, la respuesta de JOP tras la viralización de su vínculo con Kimberly Loaiza

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Todos nos shipean fue lanzada el 20 de abril por Fuerza Regida , liderada por Jesús Ortiz Paz (JOP).



fue lanzada el 20 de abril por , liderada por Jesús Ortiz Paz (JOP). El tema surge en medio de rumores en redes que vinculan al cantante con Kimberly Loaiza.



El origen del "shippeo" se encuentra en la donación de 1,7 millones de pesos mexicanos realizada por JOP para cubrir gastos médicos de la madre de las hermanas Loaiza.

El 20 de abril, la banda de regional mexicano Fuerza Regida, liderada por Jesús Ortiz Paz (JOP), estrenó oficialmente Todos nos shipean, un tema que rápidamente llamó la atención no solo por su sonido, sino por el contexto que lo rodea. El lanzamiento llega en medio de la viralización en redes sociales de un supuesto acercamiento entre el cantante y la influencer Kimberly Loaiza, una narrativa que los propios usuarios han impulsado con humor y especulación.

Más que desmentir o confirmar, la canción parece jugar directamente con ese imaginario digital propio de la generación Z, donde el "shippeo" se convierte en contenido. La portada del tema refuerza esta idea: siendo un comentario viral dentro de contenidos relacionados con este tema, con la frase "Mijo métete en la relación, todos te apoyamos", demostrando el tono irónico con el que la conversación ha sido adoptada en plataformas como TikTok.

Pero, ¿Cuál es el origen de este "shippeo"?

La viralidad del caso se sostiene por un gesto que rápidamente se volvió viral, pues JOP donó alrededor de 1,7 millones de pesos mexicanos a una campaña de recaudación destinada a cubrir gastos médicos de la madre de las hermanas Loaiza. La acción fue dada a conocer el 13 de abril por Steffany Loaiza, hermana de Kimberly, a través de un video en TikTok.

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La reacción en redes no tardó en llegar, siendo que más allá de la donación en sí, los usuarios comenzaron a comparar el gesto del cantante con la aparente ausencia de apoyo por parte de Juan de Dios Pantoja, esposo de Kimberly. Este contraste, sumado a tensiones familiares previamente expuestas por Steff, incluyendo conflictos relacionados con dinero y distanciamientos personales, alimentó la narrativa de un posible interés de JOP hacia la influencer.

Desde entonces, el "shippeo" se convirtió en tendencia: lo que empezó como una interpretación de los internautas fue tomando fuerza hasta encontrar un nuevo capítulo con el lanzamiento del tema. Frases como "Mi suegra, si de mí supiera, cómo me quisiera" o "Mi cuñada me quiere y más que a él" han sido leídas como guiños directos a la situación, añadiendo una capa más a la conversación digital. Por su parte, Juan de Dios Pantoja ha reaccionado públicamente, asegurando que no siente temor ante las indirectas del cantante.

Los usuarios no tardaron en generar imágenes con inteligencia artificial de la supuesta pareja.Expreso

No tengo nada de miedo, ni desconfianza, estoy seguro de mi vieja Juan de Dios Pantoja, Youtuber e Influencer

Asimismo dentro de sus declaraciones Pantoja reitera un punto ya clásico en la narrativa de la pareja, la aparente manipulación hacia la "lindura mayor" explicando que Kim está feliz con él a pesar de los comentarios de la comunidad. Lo cierto es que por ahora, Kimberly Loaiza no ha dado ninguna declaración ante las supuestas indirectas o el "shippeo" con el integrante de Fuerza Regida.

¿Una estrategia de marketing más?

Más allá del contexto, varios usuarios han señalado que el lanzamiento podría formar parte de una estrategia de marketing bien calculada. La banda no solo mantiene una presencia activa en redes sociales, sino que también ha integrado esta narrativa en su contenido reciente.

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Un detalle que ha llamado la atención es la colaboración indirecta con Steff Loaiza, quien ha utilizado canciones de Fuerza Regida en sus publicaciones, reforzando la conexión entre ambas partes. A esto se suma la actitud del propio JOP, quien ha respondido comentarios y bromas en redes, adoptando el tono humorístico con el que el tema ha sido tratado desde el inicio.

En ese sentido, Todos nos shipean no solo funciona como una canción más dentro del repertorio del grupo, sino como una extensión de una narrativa digital que el grupo ha sabido capitalizar, moviéndose entre el entretenimiento, la viralidad y la conversación constante en redes sociales.