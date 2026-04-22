Los peinados que marcaron tendencia en 'Coachella 2026': de las ondas boho al efecto mojado

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber En esta edición del Coachella Valley Music and Arts Festival, los peinados dejaron de ser un complemento para convertirse en el centro del look.

Figuras como Karol G y Sabrina Carpenter impulsaron estas tendencias con looks replicados en redes.

El calor y el polvo obligaron a apostar por peinados duraderos, cómodos y versátiles sin perder impacto visual.

En medio del calor, el polvo y jornadas interminables, los peinados se convirtieron en los verdaderos protagonistas del look en Coachella 2026. Ondas con volumen, trenzas largas, accesorios en el cabello y acabados que parecían improvisados marcaron la evolución de una estética auténtica festivalera.

Celebrado en Empire Polo Club, el Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 reunió a miles de asistentes y a figuras como Karol G y Sabrina Carpenter, quienes no solo destacaron por sus presentaciones, sino también por sus looks que rápidamente se volvieron referencia en redes sociales.

Desde ondas boho con volumen hasta estilos más pulidos con efecto húmedo, los asistentes marcaron el ritmo de una tendencia que dominó tanto el escenario como el street style del festival, consolidando al cabello como un elemento clave dentro de la estética de esta edición.

Ondas boho con volumen natural

Karol G deslumbró con sus ondas bohoInstagram @vogue

Inspiradas en referentes como Karol G y Sabrina Carpenter, las ondas amplias se consolidaron como uno de los peinados más vistos del festival. Se trató de un look con movimiento, brillo y apariencia relajada que, lejos de ser improvisado, requirió técnica para lograr ese acabado “effortless”.

El llamado boho blowout retomó la estética de los años 70 con un enfoque actual, el volumen desde la raíz, ondas abiertas y un acabado flexible que resistió el calor sin perder forma.

Su éxito radicó en su versatilidad, adaptándose tanto a looks de día como de noche y a distintos tipos de cabello.

Trenzas al estilo Hailey Bieber

Las baby braids eran populares en los años 60Instagram @haileybieber

El estilo impulsado por Hailey Bieber volvió a posicionarse, pero en una versión más natural. Las microtrenzas se integraron en el cabello suelto como pequeños detalles que aportaron textura sin sobrecargar el look.

Esta tendencia apostó por trenzas sueltas, ligeramente deshechas y fáciles de retirar, pensadas para la comodidad en condiciones de calor.

Cabello largo con trenzas y accesorios



Las perlas como accesorio para el cabello largo se consolidaron como tendencia fuerte entre 2019 y 2020Archivo

El cabello largo no pasó desapercibido.Trenzas sueltas, accesorios brillantes y detalles como pañuelos o clips metálicos elevaron el look con un aire llamativo y muy personal.

Además de su impacto visual, este estilo destacó por su funcionalidad, permitiendo mantener el cabello controlado durante horas sin perder ese aire libre característico del festival

Wet look messy

Este peinado es ideal tanto para melenas cortas como largas, ofreciendo un aire sexyExpreso

El efecto mojado tuvo presencia en el festival, pero menos pulido y más relajado. El wet look messy se alejó del acabado rígido para apostar por un cabello con apariencia húmeda, ligeramente despeinada y con movimiento.

Este estilo se logra con geles ligeros o cremas de peinar que aportan brillo sin apelmazar. La clave está en trabajar el producto de medios a puntas y dejar algunas secciones más sueltas para romper la estructura tradicional del wet look clásico.

Su popularidad en Coachella se explicó por su practicidad y estética ya que no requirió retoques constantes y aportó un aire moderno. Además, se alineó con una tendencia global hacia lo natural, donde lo imperfecto ganó protagonismo.

Mini Buns

Aunque se usan hoy en día, los mini buns son un peinado icónico de la década de los 90Instagram @vogue

Los mini buns se mantuvieron como uno de los peinados más funcionales y recurrentes en Coachella 2026. Esta opción, que divide el cabello en dos pequeños moños, combinó una estética juvenil con un aire relajado, ideal para el ritmo del festival.

En esta edición, los recogidos se reinventaron, donde la comodidad y la intención visual convivieron en equilibrio.