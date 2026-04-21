Patrick Muldoon: ¿cuál fue la causa de muerte del actor de Hollywood?

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

El mundo del entretenimiento vuelve a vestirse de luto. Patrick Muldoon, actor estadounidense que se convirtió en rostro recurrente de la televisión y el cine en los años noventa, falleció a los 57 años, según reportes de medios internacionales. La noticia ha generado interés en torno a las causas de su muerte y su trayectoria en Hollywood.

Te invitamos a leer | LaTorre es la primera ecuatoriana en COLORS: así es la plataforma que impulsa artistas globales

De acuerdo con el medio especializado Deadline Hollywood, el actor murió este domingo 19 de abril a causa de un infarto, una condición cardíaca que terminó de forma repentina con la vida del intérprete. Hasta el momento no se han reportado otras complicaciones de salud asociadas.

De la televisión juvenil al estrellato en los 90

Antes de convertirse en un rostro reconocido, Muldoon empezó su camino actoral mientras estudiaba en la Universidad del Sur de California. Sus primeras apariciones en pantalla llegaron en los años ochenta con participaciones breves en comedias televisivas.

Su salto más importante ocurrió en la televisión diurna con la telenovela Days of Our Lives, donde interpretó a Austin Reed en una de las etapas más extensas del personaje. Fueron casi 500 episodios distribuidos en dos periodos distintos, lo que lo convirtió en un rostro habitual para la audiencia estadounidense.

‘Melrose Place’: el personaje que lo volvió reconocible

Si hay una producción que terminó de consolidar su imagen en la cultura pop de los noventa fue Melrose Place. Allí interpretó a Richard Hart, un personaje asociado al conflicto y la manipulación dentro de la trama.

Su presencia se extendió durante varias temporadas y lo ubicó dentro del elenco de una de las series más vistas de la época en la televisión estadounidense.

El salto al cine con ‘Starship Troopers’

En 1997 llegó uno de sus papeles más recordados: Zander Barcalow en Starship Troopers: la brigada del espacio, dirigida por Paul Verhoeven.

La película, que mezcla ciencia ficción con crítica al discurso militarista, le dio proyección internacional. Muldoon interpretó a un piloto ambicioso de la flota y rival del protagonista Johnny Rico, en una historia que con el tiempo se convirtió en cinta de culto.

Una carrera constante

Tras su etapa más mediática, Muldoon se mantuvo activo en producciones para televisión durante finales de los noventa y los 2000, con títulos como Mala suerte, Descenso final o Un novio por Navidad.

Ya en años posteriores, su carrera se amplió hacia la producción ejecutiva, participando en proyectos como El contador de cartas, Marlowe y Arkansas, además de otros filmes aún pendientes de estreno.

Su último trabajo como actor, el thriller Dirty Hands, está previsto para estrenarse en 2026.