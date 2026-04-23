¿Cómo comprar entradas para Karol G? Pasos para la preventa este 29 de abril

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La venta anticipada arranca el 29 de abril a las 10:00 y estará dirigida únicamente a usuarios con tarjeta Mastercard Pacificard.

Se espera alta demanda, por lo que se recomienda ingresar con anticipación a la plataforma oficial para asegurar ubicaciones.



El evento genera gran expectativa por la popularidad de la cantante en Ecuador y su impacto en la música urbana a nivel global.

La llegada de Karol G a Ecuador (Quito) ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores. La artista colombiana, una de las figuras más influyentes del género urbano, confirmó su visita como parte de su gira internacional ' Viajando Por El Mundo Tropitour ', despertando expectativa entre millas de fanáticos ecuatorianos que esperaban verla en vivo.

En redes sociales, la noticia se ha viralizado rápidamente. Admiradores de distintas ciudades han expresado su emoción por el anuncio, destacando el impacto que la cantante ha tenido en la música latina en los últimos años.

¿Cuándo inicia la preventa y quiénes pueden acceder?

La preventa de entradas se realizará el próximo 29 de abril desde las 10:00, y estará dirigida exclusivamente a clientes que cuenten con tarjeta Mastercard Pacificard. Este acceso anticipado permitirá a los usuarios asegurar sus boletos antes de la venta general, que suele concentrar una alta demanda.

Este tipo de preventas es común en conciertos de gran escala, ya que busca ordenar la compra y ofrece beneficios exclusivos a determinados clientes.

Pasos para comprar entradas en la preventiva

Para adquirir los boletos durante esta fase, los interesados deberán seguir un proceso sencillo:

Verificar disponibilidad de tarjeta: Contar con una tarjeta Mastercard Pacificard. Ingresar a la plataforma oficial de Ticket Show: Acceder al sitio web autorizado para la venta de entradas el día y hora indicados. Selecciona el evento: Buscar el concierto de Karol G en Ecuador dentro del portal. Elegir ubicación: Escoger la localidad y cantidad de boletos disponibles. Realizar el pago: Completar la compra utilizando la tarjeta habilitada para la prevención.

Para realizar la preventiva, ingresa aquí: Compra tu boleto

Venta general desde el 30 de abril y recomendaciones

La venta general con todas las formas de pago estará disponible desde el jueves 30 de abril a las 10:00 de forma online y en puntos de venta.

Se recomienda a los usuarios conectarse con anticipación, ya que este tipo de eventos suele registrar alta demanda en los primeros minutos.

Según a dado a conocer la página oficial de Ticket Show, la preventa también se realizará en los puntos de venta físicos autorizados del Ecuador.

Karol G se ha consolidado como una de las artistas más importantes de la música urbana a nivel global. Con éxitos como Tusa, Provenza y Bichota, ha logrado posicionarse en los principales rankings internacionales y llenar estadios en distintas partes del mundo.