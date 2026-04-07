Bad Bunny estrenará en Spotify una película de su histórico concierto en Tokio

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Spotify estrena el 8 de abril la película del concierto de Bad Bunny en Tokio dentro del proyecto Billions Club Live

El show en Tokio fue su primer concierto en Asia y celebró 29 canciones con más de mil millones de reproducciones



La película globaliza el evento íntimo en Japón y refuerza el impacto internacional de Bad Bunny y la música latina



Spotify estrenará el próximo 8 de abril la película Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film, una producción que muestra el concierto que El Conejo Malo ofreció en Tokio, Japón, como parte de la iniciativa Billions Club Live, dedicada a artistas con canciones que superan los mil millones de reproducciones en la plataforma.

El espectáculo fue grabado el 7 de marzo en el Tipstar Dome Chiba y marcó la primera presentación del artista puertorriqueño en el continente asiático, ante una audiencia de más de 2.300 personas en un formato íntimo que ahora podrá ser visto a nivel global.

Un hito en la carrera global de Bad Bunny

El concierto no solo representó su debut en Asia, sino también un nuevo logro dentro de su trayectoria digital. Durante la presentación, el cantante celebró haber alcanzado 29 canciones con más de mil millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como uno de los artistas más influyentes del streaming.

Este evento formó parte del proyecto Billions Club Live, una serie que busca trasladar los hitos digitales al escenario físico mediante conciertos exclusivos que luego se convierten en producciones audiovisuales para audiencias internacionales.

Un repertorio cargado de éxitos

El setlist incluyó algunos de los temas más populares de Bad Bunny, como “Me Porto Bonito”, “Tití Me Preguntó” y “BAILE INoLVIDABLE”, que fueron coreados en español por una audiencia mayoritariamente japonesa.

Uno de los momentos más comentados fue la interpretación de “Yonaguni”, canción que combina español y japonés, generando una respuesta particularmente emotiva del público local, que cantó y bailó durante toda la presentación.

Sorpresas en el escenario y figuras en el público

El concierto también incluyó momentos especiales, como una versión en salsa de “MIA” con músicos en vivo, así como la aparición sorpresa del dúo Jowell & Randy durante “Safaera”.

Entre los asistentes destacaron figuras internacionales del entretenimiento y la cultura, como Lisa de BLACKPINK, el artista Takashi Murakami, la rapera Awich, el músico JP THE WAVY, la diseñadora Yoon Ahn y el creador de contenido Luisito Comunica, evidenciando el alcance global del artista.

Una puesta en escena que unió dos culturas

El espectáculo incorporó elementos visuales que conectaban Puerto Rico con Japón, como la presencia de árboles de cerezo en el escenario junto a la bandera puertorriqueña.

Además, Bad Bunny realizó cambios de vestuario durante el show, incluyendo una chaqueta con la palabra “Tokio” en caracteres japoneses, reforzando el concepto de intercambio cultural que marcó toda la presentación.

Spotify apuesta por convertir conciertos en contenido global

La película se suma a otras entregas del proyecto Billions Club Live, que ya ha presentado conciertos de artistas como Ed Sheeran en Dublín, Miley Cyrus en París y The Weeknd en Los Ángeles.

Con esta estrategia, Spotify busca transformar experiencias en vivo en contenidos audiovisuales de alcance global, permitiendo que eventos exclusivos se conviertan en productos accesibles para audiencias masivas.

La expansión internacional del reguetón

El concierto en Tokio también marca un punto de continuidad en la relación de Bad Bunny con Spotify, luego de su participación en iniciativas anteriores como ¡Viva Latino! Live en 2018

Con este estreno, el artista reafirma su posicionamiento como una figura clave en la internacionalización de la música latina, llevando el reguetón a escenarios cada vez más diversos y consolidando su impacto cultural más allá del idioma y las fronteras.

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