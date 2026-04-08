"Será una bomba de tiempo": 2.000 transportistas del Carchi prevén migrar hacia Perú

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Al menos 2.000 transportistas de carga pesada del Carchi se preparan para abandonar la frontera norte y redirigir sus operaciones hacia el sur del país. La advertencia la lanzó Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, tras participar ayer, martes 7 de abril, en una mesa de trabajo con el Gobierno que, según su balance, no arrojó ninguna respuesta concreta.

El encuentro se realizó en la Plataforma Gubernamental de Quito y fue convocado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (Mpceip). Asistieron el viceministro de Producción, la viceministra de Turismo, delegados del sector aduanero y representantes de cámaras de comercio, importadores, exportadores y transportistas del Carchi.

¿Qué respuestas dio el Gobierno a los gremios del Carchi?



Pese a la amplitud de la convocatoria, Bastidas aseguró que las autoridades solo ofrecieron continuar con mesas técnicas y pidieron a los gremios esperar el resultado de las elecciones en Colombia para evaluar un posible cambio en la postura comercial del país vecino. Para los transportistas, eso no constituye un plan de acción.

La frustración tiene un sustento concreto. Los gremios de la provincia estiman que las exportaciones por la frontera norte se han desplomado un 95 %. Esa caída es consecuencia de tres factores que se acumularon en pocas semanas: la tasa de seguridad del 50 % que Ecuador aplica desde marzo a productos colombianos, el arancel del 30 % que Colombia impuso a mercancías ecuatorianas y las restricciones que Bogotá estableció sobre productos como plátano, arroz y aceite de palma.

Bastidas señaló que incluso las autoridades presentes en la mesa parecían desconocer el alcance de esas restricciones colombianas, lo que incrementó el malestar entre los asistentes.

¿Por qué los transportistas hablan de migrar hacia la frontera sur?



Con la actividad comercial en Rumichaca reducida al mínimo, la decisión que enfrentan los 3.500 transportistas de carga pesada que operan en el Carchi es práctica. Bastidas calcula que más de la mitad tendrá que buscar rutas hacia la frontera con Perú para sostener sus ingresos, mientras el resto intentará sobrevivir con el poco movimiento que aún queda en el norte.

Sin embargo, esa alternativa tampoco está libre de problemas. El dirigente aprovechó la mesa de trabajo para exponer que los transportistas ecuatorianos que ya operan en la ruta hacia Perú enfrentan multas de entre $5.000 y $6.000 por la calidad del combustible que utilizan sus vehículos.

¿Qué problema hay con el diésel ecuatoriano en Perú?



La razón es una brecha técnica importante. Ecuador utiliza diésel con estándar Euro 2, que contiene unas 2.500 partes por millón de azufre. Perú exige Euro 4, con apenas 50 partes por millón. Esa diferencia expone a las empresas ecuatorianas a sanciones que pueden costarles el permiso de origen para operar en territorio peruano.

Bastidas cuestionó además que, pese a que Ecuador eliminó el subsidio al diésel, la calidad del combustible no ha mejorado. Las autoridades respondieron que en un plazo de 10 a 15 días se realizará una reunión en Lima para abordar el tema, pero para los transportistas la urgencia es inmediata.

¿Cuál es el riesgo para el Carchi si la crisis se prolonga?



El dirigente fue enfático en que el impacto va mucho más allá de su sector. La parálisis del comercio fronterizo, sostuvo, afecta a toda la cadena productiva del Carchi y tiene consecuencias directas sobre el empleo, los negocios locales y la estabilidad social de la provincia.

Su advertencia al Gobierno fue directa: mientras no se elimine la tasa de seguridad o el arancel, la provincia seguirá empobreciéndose cada día. Lo que se diseñó como una medida de protección, advirtió, se está convirtiendo en una fuente de inseguridad para la frontera norte del país.

Hasta el cierre de esta nota, el Mpceip no se había pronunciado sobre los reclamos planteados por los gremios del Carchi.