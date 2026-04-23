IESS y Secap: qué dicen los proyectos de ley y cómo afectaría a afiliados

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Iniciativa del Gobierno busca que el aporte que hoy se deposita en el IESS sea redirigido al Secap, como ocurría antes de 2015, para fortalecer la capacitación técnica y profesional.

Según el ministro Harold Burbano, el 0,5 % no impactaría las prestaciones del Seguro Social.

Proyecto de ley plantea que el IESS retenga el 0,5 % y lo deposite de forma inmediata en las cuentas del Secap, actuando solo como agente de retención.

El Gobierno Nacional busca que el 0,5 % de las contribuciones que hacen los empleadores de las empresas públicas y privadas al Estado y que se depositan en el IESS, se redirijan directamente hacia el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap), como se hacía antes del 2015.

El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, ha venido promocionando la iniciativa en las últimas semanas y se sostiene en dos proyectos de ley que han presentado asambleístas de ADN, que es de donde nace la idea para, según ha mencionado el oficialismo, fortalecer la capacitación técnica y profesional de bachilleres y jóvenes en edad de trabajo.

Según ha reiterado el ministro, esa redirección del 0,5 %, que significaría entre 100 y 120 millones de dólares al año, no afectaría los fondos de pensiones ni demás presupuestos del IESS.

Y es que ese porcentaje es parte del 1 % que los empleadores del país están obligados a aportar al Estado y que se incluye en las planillas de pago de seguridad social, pero no son parte del pago por afiliaciones de sus trabajadores.

De acuerdo con los informes de propuesta que han hecho los asambleístas, antes del 1 de enero de 2015, el SECAP recibía ese 0,5 % de las planillas de los trabajadores y servidores públicos. Actualmente, se sigue cobrando la contribución a las empresas del 1 % (del cual el 0,5 % correspondía al Secap), pero estos fondos se depositan en la Cuenta Única del Tesoro Nacional como parte del Presupuesto General del Estado, en lugar de ir directamente a la institución.

Es decir, a partir del 2015, el dinero que dejó de entregarse al Secap y que llegaba desde las empresas, pasó a ser parte de los fondos para el presupuesto general del Estado.

¿Qué dicen los dos proyectos propuestos por los legisladores de ADN sobre el tema?

La primera propuesta presentada ante la Asamblea Nacional llegó en diciembre de 2025, por el asambleísta Manuel de Jesús Blacio Castillo. El proyecto de ley proponía reformar la Disposición General Décima Primera del Código Orgánico Monetario y Financiero para que el 0,5 % destinado al Secap sea parte de la preasignación constitucional para el sector educativo.

Para eso planteaba que estos valores sean transferidos de forma directa al Secap en el mismo porcentaje del 0,5 %. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas tendría que depositar mensualmente dichos recursos en una cuenta especial que la institución mantendrá en el Banco Central del Ecuador.

¿Qué dice la segunda propuesta?

En enero de este 2026, la asambleísta Nuvia Vega presentó en compañía del director ejecutivo del Secap, John Reyes, el proyecto de Ley Orgánica de Institucionalización y Fortalecimiento del SECAP.

La propuesta plantea básicamente lo mismo, aunque con una redirección del dinero más directa: que una vez el IESS retenga ese 0,5% (a través de las planillas de pago de las empresas al IESS) lo deposite directamente a las cuentas del Secap. Con ello, tal como lo ha indicado Burbano a los medios, el IESS actuaría solo como agente de retención del dinero.

¿Cómo afectan estos planteamientos a los afiliados?

Según el Gobierno, este 0,5 % a retenerse por el IESS y a redirigirse al Secap, no forma parte del dinero que los empleadores aportan por temas de afiliación a sus empleados, por lo que no habría ninguna afectación para los mismos.