SRI amplía plazos de declaración: nuevas fechas tras fallas en el sistema

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Fallas en el sistema del SRI impidieron que miles de contribuyentes presenten sus declaraciones a tiempo.



Se amplió el plazo hasta el 23 de abril para RUC terminados en 5 y 6, sin aplicación de multas ni recargos.



La medida aplica solo para afectados por la falla; después del nuevo plazo, sí habrá sanciones por incumplimiento.

La ciudadanía mantiene dudas sobre los plazos para cumplir con sus obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), en medio de informes de inconvenientes técnicos que han afectado a varias plataformas digitales del Estado en las últimas semanas.

En este contexto, el SRI informó que el pasado 20 de abril se registraron dificultades en su sistema informático, lo que impidió que miles de contribuyentes pudieran presentar sus declaraciones dentro del tiempo previsto. Según la entidad, la alta concurrencia de usuarios y el volumen de información procesada de manera simultánea provocaron intermitencias en la plataforma.

Frente a esta situación, la institución adoptó una medida excepcional para evitar perjuicios a los contribuyentes. Se dispuso una ampliación de plazos, que se aplicará de forma diferenciada según el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

De acuerdo con lo establecido, quienes tengan un RUC cuyo noveno dígito sea 5 o 6 podrán realizar sus declaraciones hasta el 23 de abril, sin que se generen multas, intereses o recargos adicionales.

Una medida para no perjudicar a contribuyentes

El organismo tributario también recordó que, en caso de que las fechas de vencimiento coincidan con feriados o días de descanso obligatorio, estas se trasladarán automáticamente al siguiente día hábil. No obstante, advertirá que una vez cumplido el nuevo plazo, el incumplimiento sí dará lugar a sanciones conforme a la normativa vigente.

Esta no es la primera ocasión en la que se reportan problemas en el sistema. En semanas anteriores ya se habían presentado inconvenientes similares, lo que ha generado preocupación entre los usuarios que dependen de estas plataformas para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Ante este escenario, el SRI recomienda a los contribuyentes realizar sus trámites con anticipación, especialmente en periodos de alta demanda, para evitar contratiempos derivados de la saturación del sistema.

La ampliación de plazos, según aclaró la entidad, está dirigida exclusivamente a quienes no lograron completar sus declaraciones el 20 de abril debido a los fallos técnicos registrados ese día.