EN VIVO | Liga de Quito vs Aucas HOY: Sigue aquí el minuto a minuto del Superclásico en la LigaPro

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes conocer Liga y Aucas se enfrentan este miércoles a las 20:00 en el Rodrigo Paz por la punta de LigaPro.



Los albos llegan con 13 puntos tras vencer 2-0 a Independiente del Valle con goles de Corozo y Pretell.



El Aucas de Norberto Araujo llega tercero con 15 puntos y busca el liderato tras su triunfo visitante.

El Estadio Rodrigo Paz Delgado será el epicentro de la emoción este miércoles 22 de abril, cuando Liga de Quito y Sociedad Deportiva Aucas se enfrenten a las 20:00 en el marco de la décima jornada de la LigaPro 2026. El choque no solo pone en juego el orgullo de la ciudad, sino que representa una oportunidad de oro para que ambos equipos escalen posiciones críticas en la tabla.

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El conjunto universitario llega a este compromiso con el ánimo al tope. En su última presentación, los dirigidos por el cuerpo técnico albo dieron un golpe de autoridad al vencer 2-0 a Independiente del Valle en el Estadio Banco Guayaquil. Con anotaciones de Jesús Pretell y Janner Corozo, Liga demostró solvencia ofensiva y solidez en defensa.

Actualmente, el Rey de Copas registra la siguiente estadística en el torneo:

Puntos: 13

Récord: 4 victorias, 1 empate y 4 derrotas.

Jugadores de Liga de Quito previo a un partido de LigaPro.@LDU_Oficial

Por su parte, el Ídolo del Pueblo arriba a este Superclásico ocupando una posición privilegiada en la clasificación. Bajo la dirección técnica de Norberto Araujo, el equipo oriental se ha consolidado como uno de los protagonistas del certamen, ubicándose en la tercera casilla.

El rendimiento del cuadro Papá se resume en:

Puntos: 15

Récord: 4 triunfos, 3 empates y solo 2 caídas.

Hora y dónde ver EN VIVO Liga de Quito vs. Aucas

Hora: 20:00 (Ecuador)

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

LigaPro 2026: Fecha 10

Transmite: Zapping Sports y Teleamazonas (TV abierta)

Alineaciones de Liga de Quito y Aucas

Minuto a minuto: Liga de Quito vs Aucas