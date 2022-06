Liga de Quito vendió a cuatro jugadores en esta ventana de pases. Sin embargo, debido a la situación económica que vive el club, esos ingresos servirán para saldar algunos pasivos.

Por ejemplo, la venta del uruguayo Rodrigo Aguirre, al Monterrey mexicano, servirá para cancelar la deuda que tiene el club con el Udinese de Italia, por la transferencia del mismo jugador años atrás. Las cifras llegaron a los tres millones de dólares.

También aceptó la negociación de sus jóvenes valores. Nilson Angulo (18 años) se sumará al Anderlecht de Bélgica. Esteban Paz, directivo capitalino, informó que se quedaron con el 30 % de la ficha para una futura venta.

Además se fue Maiky de la Cruz (17 años) al Stade Reims de Francia. Mientras que Stalin Valencia (18) se incorporará a los Pumas de México.

Los ingresos por estas ventas serán distribuidos entre el pago de pasivos y el manejo de las divisiones formativas. La intención es seguir fortaleciendo la cantera.

Paz reconoció, semanas atrás, que el déficit del equipo llegaba a los 15 millones, debido a todo el dinero que no recibió durante la pandemia. Si bien hubo un alivio con la clasificación a los torneos internacionales, era necesario mejorar la situación financiera.

Para el manejo del primer equipo, por ejemplo, se apostó por la reducción de la masa salarial, bajo el visto bueno del director técnico argentino Luis Zubeldía. Por ello firmaron la rescisión de los contratos de Adolfo Muñoz, Bryan de Jesús, Andy Velasco y Jordan Gaspar.

Al respecto, Gaspar fue el más molesto. “La directiva mandó la orden de que no cuenten conmigo en ningún aspecto. En seis meses no he hablado con nadie. El cuerpo técnico de reserva me mintió y trabajé en silencio. No me han respetado”, aseguró.

Mientras que Jefferson Arce fue prestado al Macará de Ambato. Ese movimiento tuvo un fondo deportivo, ya que la intención de Zubeldía es que sume muchos minutos en la Primera División, algo que no podía hacer en el equipo quiteño por falta de espacio.

Con esas salidas, quedó la posibilidad de hacer dos contrataciones. La primera será Juan Luis Anangonó, quien ya superó las pruebas médicas, aunque todavía no firma la terminación de su contrato con Comunicaciones de Guatemala.

El otro futbolista que está en carpeta es Jánner Corozo. Sin embargo, su llegada dependerá del acuerdo económico con Delfín de Manta. Por otro lado, Jorge Callejas, directivo albo, descartó el traspaso del volante Joao Ortiz a Macará. El jugador tuvo un cruce con Luis Zubeldía, pero todo está en paz. El jugador está considerado entre los titulares.

El nombre de Miller Bolaños también fue relacionado con el conjunto universitario, pero no existe una negociación firme en este momento.