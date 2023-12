Velerismo: El ecuatoriano Jonathan Martinetti sube al podio mundial de sunfish

Después de navegar casi 20 días consecutivos el velerista ecuatoriano Jonathan Martinetti cierra la temporada 2023 como campeón Sudamericano y Mundial de Lightning, junto a las tripulantes Moira Padilla y Alisson Haon, y vicecampeón Mundial de Sunfish. Este último, logro conseguido de manera individual la noche del sábado 9 de diciembre en Miami, Estados Unidos.

Hasta el viernes pasado, el tricolor con más de 20 años de experiencia en el velerismo, lideraba el Mundial de Sunfish en el que además competían otros compatriotas como John Birkett, María José Cucalón, Bernardo Fernández y Ernesto y Rafael Sarrazín. Sin embargo en la jornada final se definió todo.

Cuando todo hacía pensar que habría 11 regatas, para generar 1 descarte (eliminar la regata con peor puntaje de cada participante), se hicieron 12 competencias y 2 descartes que al final perjudicaron en la ubicación final al guayaquileño que terminó quedándose en segundo lugar por debajo del representante de Perú; mientras que Estados Unidos cerró el podio en el tercer lugar.

“Fue una competencia muy, pero muy reñida, tanto así que se generaron ciertas decisiones que al final le terminaron haciendo perder el liderato a Jonathan que por varios días llevó”, precisó Pedro Martinetti, padre del deportista.

Martinetti (i) con el trofeo del segundo lugar mundial, en Miami. Cortesía

Pese al resultado, el tricolor cierra una de sus temporadas más productivas en cuanto a títulos conseguidos. Hace poco más de 15 días, haciendo equipo con las también ecuatorianas Moira Padilla y Alisson Haon, se proclamaron campeones del Sudamericano de Lightning en Cartagena, Colombia, sede en la que una semana después se disputó el Mundial de la misma clase, donde volvieron a levantar el trofeo de campeones.

“El título compensa un poco todo el trabajo que hicimos para los Juegos Panamericanos que no se vio reflejado en alguna medalla en Santiago. Trabajamos mucho, pero el proyecto maduró un poco después, coincidiendo para el Sudamericano y Mundial. Es muy positivo el resultado, pero no sacar medalla en Chile, personalmente, me dejó con una sensación que faltó más para cerrar el año mejor”, dijo Martinetti, único velerista ecuatoriano en haber alcanzado una medalla de oro en Juegos Panamericanos, en la Clase Sunfish en Toronto 2015.

En cuanto al sueño de llegar en algún momento a unos Juegos Olímpicos, Jonathan considera que aún existen posibilidades deportivas, pero representa una gran inversión económica con la que “todavía no se cuenta”, dijo. El próximo año se repartirán las últimas plazas.

