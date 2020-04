La Tuka Ordóñez: "Perdimos a nuestro amigo jefe de seguridad"

Roberto Ordóñez, delantero de Emelec, está triste y preocupado por la situación que atraviesa el mundo debido a la pandemia del coronavirus. Pero lo que más le duele a la Tuka es el fallecimiento de un miembro de seguridad del Polideportivo de Los Samanes a causa del COVID-19.

"Me dolió que hace poco perdimos al amigo jefe de seguridad”, lamentó profundamente el delantero guayaquileño de 34 años, quien también aprovechó para compartir una noticia positiva, luego de que el utilero del Bombillo, quien también presentara síntomas del coronavirus. “Ahora el utilero que estaba mal, ya se siente mejor", expresó el atacante.

Ordóñez cumple todas las recomendaciones de seguridad durante la cuarentena, mientras que al mismo tiempo aprovecha para pasar más tiempo con su familia y realizar actividades que no realiza de forma regular.

"Trato de pasar el tiempo trabajando en el gimnasio, sabiendo que Dios tiene el control de todo. En este tiempo me he dedicado a ordenar cosas, cocinar, terminar cosas que habían quedado inconclusas. Trato de aprovechar al máximo el tiempo en familia, a veces uno descubre cosas que pensaba que no tenía o no hacía", anifestó la Tuka a radio Huancavilca.

“Mi esposa tiene una dolencia y está intentando recuperarse, así que yo la estoy cuidando. Ahora me doy cuenta del duro trabajo de mi mujer pero no arrugo y lo hago", agregó, contando cómo vive el confinamiento en medio de la lucha contra el COVID-19.