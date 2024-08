La Tricolor y una primera lista de Sebastián Beccacece que sorprende por sus nombres

El técnico Sebastián Beccacece comenzó su proceso con Ecuador y la lista de sus primeros convocados está integrada por nombres nuevos o que son considerados fuera del radar de la selección por distintos motivos, además de otras ausencias que regularmente estaban dentro del grupo.

La presencia del portero suplente de Emelec Gilmar Napa y otros jóvenes futbolistas son parte de las denominadas sorpresas en el llamado del estratega argentino. Asimismo el regreso del lateral derecho Cristian Ramírez de Ferencváros, quien en 2022 confesó que no tenía en sus planes volver a vestirse con la tricolor. En la nómina no están el delantero Jordy Caicedo (Real Sporting de Gijón) y el experimentado arquero Alexander Domínguez.

El exfutbolista y entrenador brasileño Janio Pinto insiste en la relación de sorpresa “aún más sabiendo que van a jugar contra Brasil allá”. De igual expresó que “es injusto no haber llevado a Pedro Ortiz”, en lugar de Napa. “Es una barbaridad”, enfatizó.

La ausencia de centro delanteros en Ecuador, según Janio Pinto

Janio también criticó la falta de centro atacantes en la lista. “No hay jugador de área realmente, (Kevin) Rodríguez y Enner Valencia vienen más por afuera. No hay ninguno y eso no es bueno. Ecuador no tiene un ‘matador’ (goleador), no hay como un Agustín Delgado, Jaime Kaviedes o el Eduardo Hurtado”, aseguró.

Selección ecuatoriana de fútbol en las eliminatorias sudamericanas cortesía

Por otra parte, Pinto está de acuerdo con la reaparición de Ramírez debido a “que está bien en su equipo y es titular. Mencionó que “eso le da más garantía” al técnico de la Tri. Además, dio el ‘pulgar arriba’ al extremo de Barcelona Janner Corozo. “Es un chico que va muy bien por bajo y por arriba. Es encarador y busca siempre para adelante”, manifestó el técnico.

Al ser preguntado por la forma de juego que debería implementar Beccacece destacó el DT: “Está obligado a ser ofensivo porque el otro entrenador (Félix Sánchez) era altamente defensivo. Es la primera vez que dirige una selección aparentemente se ve que va al ataque, pero son cosas diferentes estar en selección que en un equipo”.

Finalmente Pinto dijo que “la convocatoria para muchos de los jóvenes de cierta forma es justificada” y que va a tener “buena llegada” debido a que “la mayoría de los argentinos son boquilla, puede hablar bastante bien y hasta de cierta forma hasta engañarlos”.

Enner Valencia se llevó una roja en el partido contra Venezuela. efe

Vale recordar que Sebastián Beccacece un día antes a presentar la lista de tricolores dejó claro que “a partir de ahora todos los futbolistas pueden ser convocados”, y que “cada decisión es propia” y de su cuerpo técnico. “Para eso me llamaron y en este tiempo he tenido mucha libertad”, expresó al respecto de la posibilidad de contar con jugadores que fueron excluidos en la etapa anterior conducida por Sánchez Bas.

Con convocados nuevos y regresos no esperados el director técnico entregó la nómina, la cual empezará a mentalizarse para enfrentar a brasileños (de visitante) y peruanos (de local), correspondientes a las fechas 7 y 8 de eliminatorias sudamericanas, el viernes 6 de septiembre a las 20:00 y el martes 10 del mismo mes a las 16:00. Los dos en horario ecuatoriano.

