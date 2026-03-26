Taekwondo se masifica para dejar la dependencia de recursos del Estado

Sin dinero todavía desde el Viceministerio del Deporte, ya hubo delegaciones en el exterior y recibe torneo sudamericano

Mientras el inicio de año suele ser de escasez en el deporte ecuatoriano por la falta de adjudicación de recursos por parte del Estado, la Federación Ecuatoriana de Taekwondo (FETKD) ya tuvo delegaciones compitiendo fuera del país, cosechó medallas en el US Open y, desde hoy, recibe el segundo Campeonato Panamericano “Sueños Olímpicos Patu 12” en el Centro de Convenciones Metropolitano, en Quito.

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La perspectiva de Juan Carlos Ramírez, presidente de la FEDTK, ha sido darle un giro a la dependencia del presupuesto estatal, entendiendo que existen limitaciones y retrasos. “Si ya se conoce cual es la problemática, hay que darle solución. Nosotros, sin presupuesto estatal participamos en Kenia con 10 deportistas, fuimos al US Open con 30, otra delegación fue a Brasil a una base de entrenamiento y dentro de poco también iremos a Uzbekistan. Todo esto autofinanciado”.

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Ramírez cree que no debe haber espacio para excusas cuando se trata de competencias claves, como el Mundial de la Juventud en Uzbekistan. “Podríamos decir que no hay presupuesto y no vamos al Mundial; sin embargo, en nuestro deporte, si no vamos a este Mundial no podremos poner deportistas en los Juegos Olímpicos de la Juventud, entonces tenemos que dar solución”, detalló.

Apertura y masificación

Ramírez, quien inició su gestión en septiembre 2025, fue electo por votación de ocho clubes registrados en ese entonces en la FEDTK. Hoy, seis meses después de ese proceso, los clubes ya son 98. “Para haber tenido ese crecimiento se instaló una política de apertura y se cambió el requisito de que los clubes sean sólo para formar deportistas de alto rendimiento”, explicó.

El hecho de sumar más clubes, dice, hace que puedan entrar a todas las competencias oficiales, festivales y otros eventos que promueve la Federación, generando recursos por pago de afiliación, inscripciones, compra de diplomas y otros. Todo eso, más gestión de auspicios de la empresa privada, ha permitido a esta dirigencia prever un total de 450.000 dólares de fondos propios, el 67% del presupuesto anual.

Juan Carlos Ramírez, presidente de la FEDTK, junto a Julio Álvarez, medallista en el US Open. GUSTAVO GUAMÁN

El modelo, según Ramírez, rompe con la dependencia del recurso público y ayuda a abaratar costos derivados de los retrasos frecuentes por parte del Viceministerio del Deporte, como cuando se acaban comprando pasajes de avión a última hora y resultan mucho más costosos.

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El plan, que suena imposible en otros deportes, se viene cumpliendo de manera exitosa y la experiencia de Ramírez como dirigente deportivo por más de veinte años lo ha llevado también a dar pasos más grandes como la organización del Campeonato Panamericano “Sueños Olímpicos” de PATU (Unión Panamericana de Taekwondo, por sus siglas en inglés), que se vivirá en Quito desde hoy.

Exitos en el US Open y proyección

Marzo arrancó con sendos triunfos de los ecuatorianos en el US Open, en Las Vegas, Estados Unidos. El país subió al podio con medallas de oro por parte de Mell Mina, Klayton Fiallos y Julio Álvarez, además de la de bronce de David Pancho y Alejandro Troya.

Julio Álvarez, el menor de los medallistas, encarna muy bien el proceso de este deporte, pues empezó de niño cuando sus padres buscaban una actividad extracurricular que les ayudara a sobrellevar un diagnóstico de TDAH (trastorno de déficit de atención e hiperactividad) y hoy ya se encuentra en la categoría cadete con resultados a nivel nacional e internacional.

Julio es uno de los deportistas de Pichincha que tiene una importante proyección y, junto a sus padres, se han puesto como objetivo llegar a unos Juegos Olímpicos. Para ello, claro, todavía tiene que atravesar la categoría Junior y, a los 17 años, pasar a Elite.

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