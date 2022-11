Bukayo Saka, elegido mejor jugador del Inglaterra-Irán, aseguró que es un "momento increíble" y valoró haber goleado en un momento de tanta presión por lo mal que llegaba el equipo a esta Copa del Mundo de Qatar 2022.

Inglaterra golea a Irán y se viste de favorita Leer más

El delantero del Arsenal anotó este lunes un doblete con el que contribuyó al triunfo por 6-2 de su selección.

"No puedo ni describir cómo me siento, es increíble. Estoy muy contento y orgulloso. Además hemos ganado, así que es un día muy especial", dijo Saka en la cadena británica BBC.

"Necesitábamos empezar así. No habíamos jugado bien en nuestro camino al torneo. Había muchos rumores y especulación sobre nuestro estado de forma, pero hemos demostrado a todo el mundo la calidad que tenemos y lo que podemos hacer", señaló.

"Es increíble ganar un partido así con tanta presión. Ahora tenemos que ser así de regulares, porque tenemos otro partido dentro de unos días y tenemos que ganar de nuevo", añadió.

Saka, que fue titular este lunes por delante de Jack Grealish, lidera la Premier League con el Arsenal y fue elegido hombre del partido en el debut de Inglaterra en la Copa del Mundo.

"Me encuentro muy bien, siento el apoyo y el amor de los aficionados, del cuerpo técnico y de mis compañeros. Eso es todo lo que necesito. Me siento preparado para dar el 100 % y seguiré haciéndolo cada vez que me ponga esta camiseta", apuntó Saka.