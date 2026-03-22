Real Madrid vs. Atlético de Madrid: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el derbi

El Santiago Bernabéu define el destino de LaLiga con un derbi madrileño entre las estrellas de Arbeloa y el Cholo Simeone

Real Madrid está obligado a sumar tres puntos para recortar su ventaja con Barcelona, líder de LaLiga.

El Santiago Bernabéu se viste de gala este domingo 22 de marzo de 2026 para una nueva edición del derbi madrileño. Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en un duelo crucial por la jornada 29 de LaLiga de España 2025-26, donde la hegemonía de la capital está en juego.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa llegan con la motivación a tope tras su clasificación a los cuartos de final en la Champions League. Sin embargo, el desgaste físico y las bajas sensibles, como la de Thibaut Courtois, obligan al estratega merengue a mover sus piezas en un tablero decisivo.

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Por su parte, el equipo de Diego Simeone busca romper una racha negativa de una década sin ganar en el feudo blanco por liga. Los "colchoneros" apuestan por la intensidad defensiva y el olfato goleador de Julián Álvarez para asaltar el liderato y silenciar a la afición local.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Atlético Madrid?

Atlético de Madrid se ubica en la cuarta casilla de LaLiga, con 57 puntos. cortesía

El encuentro se disputará este domingo 22 de marzo de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu. Aquí tienes los horarios oficiales para seguir la transmisión según tu ubicación geográfica:

Ecuador, Colombia y Perú: 15:00

Argentina, Chile y Uruguay: 17:00

México: 14:00

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¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid HOY?

Para los aficionados en Ecuador y Sudamérica, la transmisión oficial en vivo estará disponible a través de ESPN y la plataforma Disney+. En México, el duelo se podrá seguir por Sky Sports, mientras que en España la señal autorizada es Movistar Plus.

Posible alineación del Real Madrid

Ante la baja de Courtois, Andriy Lunin toma el cerrojo del arco. Arbeloa confía en la potencia de Kylian Mbappé y la magia de Vinícius Júnior para desequilibrar a la defensa rival en un esquema que prioriza el control y la explosividad por las bandas.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Pitarch, Guler; Mbappé y Vinícius Júnior.

Posible alineación del Atlético de Madrid

El Cholo Simeone mantiene su identidad combativa con un bloque medio-bajo muy compacto. La ausencia de Jan Oblak entrega la responsabilidad al argentino Juan Musso, quien estará respaldado por una defensa liderada por el eslovaco DAvid Hancko y el talento en ataque de Julián 'La Araña' Álvarez.

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

Tabla de posiciones LaLiga de España 2025-26

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