Rafael Nadal tampoco podrá jugar el torneo de tenis de Madrid, que comenzará el lunes 24 de abril , al no haber experimentado su lesión en el psoas (músculo ubicado en la cadera) “la evolución que dijeron” y haber emprendido “un nuevo tratamiento” ante el que no puede dar plazos para su reaparición.

El español no ha vuelto a jugar desde el Abierto de Australia, en enero. De la temporada sobre tierra ya se ha perdido los torneos de Montecarlo, Barcelona y Madrid, a la espera que lo que suceda con Roma y Roland Garros. La inactividad le ha conducido al puesto 14 de la clasificación ATP.

Nadal publicó un vídeo en el que explica a sus seguidores cuál es su actual estado y recuerda que en Australia sufrió “una lesión importante en el psoas” cuya recuperación se calculó en seis u ocho semanas. “Y vamos por la catorce”, subraya.

“La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado”, dice. “La evolución no es la que en principio nos dijeron”.

Nadal expresa la ilusión que le hacía disputar los torneos que siempre han sido para el los más importantes. “De momento me he perdido Montecarlo y Barcelona y desgraciadamente no voy a poder estar en Madrid”.

El ganador de 22 grand slams reiteró que “la lesión sigue sin curarse” y no puede trabajar de la forma que necesita para competir. “He estado entrenando, pero hace unos días hemos decidido cambiar de rumbo y hacer otro tratamiento para ver si las cosas mejoran y puedo llegar a lo que venga”, dice, antes de advertir de que puede no dar plazos sobre su regreso a las pistas.

“No queda más que trabajar e intentar estar con la actitud adecuada”, concluye. Nadal ha ganado cinco veces el Masters 1.000 de Madrid, la última en 2017. El 2022 perdió en cuartos de final ante Carlos Alcaraz.

Descartada ya su presencia en la Caja Mágica, lo que sigue en el calendario es a partir del 10 de mayo el torneo de Roma y desde el 28 del mismo mes Roland Garros, cita que Nadal ha conquistado en catorce ocasiones.