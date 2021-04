Los primeros golpes a la Superliga de Europa

La pomposa Superliga Europea de fútbol empieza a quedarse sin brillo. El hincha de graderío, la variante no considerada por los directivos, se hizo sentir. Además, las instituciones más poderosas como la UEFA y la FIFA mantienen su tesis de expulsión y algunos fundadores han empezado a dar marcha atrás.

Guardiola: "No es un deporte cuando la relación entre esfuerzo y recompensa, no existe"

En Inglaterra, seguidores de Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United y Tottenham salieron a las calles a protestar por la creación del nuevo torneo. Y lo hicieron con frases contundentes. “Sin los hinchas no existen”, “El club ha muerto hoy”, rezaban las pancartas.

No nos gusta y no queremos que ocurra. Esta es nuestra posición como colectivo. Nuestro compromiso con este club de fútbol y con sus aficionados es absoluto e incondicional.

Los seguidores del Chelsea fueron los más agresivos. Ellos se aglomeraron en las afueras de Stamford Bridge e impidieron que ingrese el bus del equipo para el partido contra el Brigthon. Petr Cech, gloria azul, tuvo que bajarse del bus y pedir paso a los hinchas, explicando que los jugadores no formaron parte de la decisión institucional. Pero nadie se movió. Claro, todo cambió cuando llegaron los anuncios no oficiales: Manchester City y Chelsea renunciarían a la Superliga.

Eso bastó para que los hinchas empiecen a gritar como si fuera el mejor gol de sus vidas. Y dejaron pasar el bus.

La protesta de los aficionados abrió una arista que no se había considerado. El responsable de servicios deportivos de la consultora Brand Finance, Hugo Hensley, dice que las opiniones de los aficionados son “abrumadoramente negativas”, ya que según su análisis las publicaciones negativas superan a las positivas en una proporción de tres a uno.

“Sentimientos negativos como este inevitablemente conducirán a un menor gasto en la jornada de partidos e ingresos comerciales en los países de origen de los clubes, que sigue siendo la fuente principal de ingresos de cualquier club europeo”.

Además, los fundadores podrían perder 2.500 millones de dólares en valor de marca combinado, según la consultora. Este cálculo contempla una pérdida de ingresos de 1.100 millones al año para los clubes fundadores, resultado de la caída de facturación por derechos de emisión, ingresos comerciales e ingresos en día de partido (entradas, abonos y consumos en los estadios) suponiendo que estos equipos no pudieran competir ni en la Champions, ni en sus ligas nacionales.

No es deporte cuando no existe la relación entre el esfuerzo y el éxito. No es deporte cuando el éxito está garantizado de antemano. No es deporte cuando no importa si pierdes.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City