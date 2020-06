El pequeño Stefan ya practica tenis con su padre ¿tendrá el mismo revés o derecha de Novak?

En los días ensayo durante el 'Adria Tour' de su natal Belgrado (Serbia), Novak Djokovic ha dejado ver algunas imágenes de relajación antes del posible inicio del Abierto de Estados Unidos en agosto, en donde había anunciado la posibilidad de no participar.

La imagen cautivadora para los fanáticos del número uno del mundo del deporte blanco, es la que aparece con su pequeño Stefan, de 5 años, que ya comienza a tener la misma mirada de su padre en el golpe de derecha. Con su hija menor, Tara, se lo ha visto poco.

RELACIONADAS Jelena Jankovic vuelve a la pista en dobles junto a Novak Djokovic

El chiquillo parece que le gusta usar la raqueta: desde los dos años ya empuñaba la suya vestido de su tradicional pantaloncito rojo. Y ya muchos comentan de un posible legado Djokovic en el pequeño Stefan, fruto del matrimonio con Jelena Ristic.

Stefan Djkovic practica su revés. Internet

Se ha hecho común, durante esta pandemia, ver a Novak y a Stefan compartir las pistas de tenis y usar la raqueta; en la última imagen que aparecieron pasaban la malla que empareja y limpia el polvo de ladrillo.

Y allí aprovechó para bromear sobre su 'look' y apuntó directamente a su buen amigo, el suizo, Stan Wawrinka: "Después de jugar a tenis con mi hijo, estamos limpiando la cancha. Pido perdón por mis pantalones, pero es que venía de la playa. Algunos utilizan este tipo de vestimenta para jugar los partidos, como Wawrinka".

El US Open apunta a convertirse en el primer Grand Slam tras la pandemia Leer más

Wawrinka, dueño de un poderoso revés a un mano, acostumbra do a usar pantaloncillos tipo playeros en partidos oficiales, es uno de los mejores amigos del serbio en el circuito, se han consolado mutuamente en las derrotas.Seguro Stefan no tiene la misma infancia que su padre. Ni parecida. Nole aprendió a tocar el piano en la escuela para no escuchar las bombas que caían en las cruentas guerras en los balcanes antes de que Serbia sea Serbia.

"Desde temprana edad no era como ningún otro niño. No me refiero a su talento en el tenis, sino a cómo era cuando. Siempre mucho más maduro. Le gustaba jugar, pero su atención era diferente. Sus ojos han sido agudos desde que nació. Justo después del nacimiento, tenía el pelo negro y grueso y gritaba tan fuerte como un burro. Supe de inmediato que era mi hijo", dijo su madre, Dijana, a la revista Blick. Desde los 8 años Novak de se planteaba ser el número uno del mundo.