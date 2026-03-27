Panichelli debilita la tropa goleadora argentina y queda fuera del Mundial 2026

El delantero del Estrasburgo sufrió una rotura de ligamentos en el entrenamiento y se pierde la cita mundialista

El delantero argentino Joaquín Panichelli, que vive un gran presente en el Estrasburgo francés y lidera la tabla de goleadores de la Ligue 1, sufrió una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante un entrenamiento de la selección argentina y quedó sin posibilidades de disputar el Mundial 2026.

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El atacante de 23 años, que lleva anotados 16 goles en 27 partidos con su club en la actual temporada de la liga francesa, será sometido a estudios complementarios para determinar el tiempo de recuperación, que inicialmente se prevé que sea de unos seis meses.

🚨⚠️ Joaquin Panichelli, expected to miss the World Cup with an ACL injury.



Panichelli suffered similar injury already years ago and now he’s set to be out of World Cup with Argentina, as @arevalo_martin reports.



RC Strasbourg staff also being informed. pic.twitter.com/qLalcbCB05 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2026

Ante esto, Panichelli se perdería no solo el mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio sino también la recta final de la liga francesa, en la que el Estrasburgo lucha por un lugar en los puestos de clasificación a competiciones europeas.

La lesión del delantero, surgido de la cantera de River Plate y que pasó por el Deportivo Alavés y el Mirandés en España, se produjo durante la práctica de este jueves en el predio Lionel Andrés Messi, en las afueras de Buenos Aires.

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Amarga primera convocatoria para Panichelli

La citación en el último momento por parte del entrenador Lionel Scaloni para los amistosos ante Mauritania y Zambia marcó la primera convocatoria de Panichelli para el seleccionado argentino, donde se disponía a pelear por un lugar en la lista mundialista como alternativa de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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El vigente campeón mundial y bicampeón de América integrará el Grupo J junto a Argelia, Jordania y Austria y debutará el 16 de junio ante el conjunto africano en Kansas City.

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