La espera llegó a su fin. Este martes 31 de enero de 2023 se cerró la temporada de fichajes en el continente europeo y con ello se supo que el futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo no saldrá del Brighton, el actual club del mediocampista.

La tajante decisión del equipo no le dio otra alternativa al Arsenal que emprender la búsqueda de otro jugador que pueda tomar el lugar de Caicedo, es así como el brasileño Jorginho llega para integrarse a las filas del equipo londinense.

La prensa inglesa ha seguido de cerca la situación del jugador oriundo de Santo Domingo, tanto ha sido el impacto que reconocidos medios de comunicación como The Sun, Sky Sports, BBC Sport y FourFourTwo han estado pendientes sobre la situación de 'Niño Moi'.

Durante el Mundial de Qatar 2022, la FIFA catalogó a Caicedo como "el diamante ecuatoriano que resplandece en la Premier League", por esa razón el traslado del futbolista ha generado expectativa en las hinchadas del Brighton y el Arsenal.

No obstante, Moisés aún podría dejar de ser parte de la plantilla del Brighton, pero ya no iría al Arsenal. Otro posible equipo para el ecuatoriano sería el Chelsea de Inglaterra, el club está detrás del mediocampista Enzo Fernández, pero de no llegar a concretarse un acuerdo, optarían por Caicedo.

'Niño Moi' es uno de los jugadores más valorados dentro del Brighton, el equipo inglés solicita la 'módica' cantidad de 92 millones de dólares por el ecuatoriano, suma que el Arsenal no quiso costear, pues su última oferta habría sido de 86 millones de dólares, impidiendo así la compra del jugador.