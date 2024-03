NFL: Jason Kelce, leyenda de los Eagles, anunció su retiro a los 36 años

El veterano jugador de fútbol americano de 36 años, Jason Kelce, anunció este lunes 4 de marzo su retiro de la NFL luego de jugar 13 temporadas en los Philadelphia Eagles, equipo con el que ganó el Super Bowl LII.

"Nunca me había sentido tan emocionado de venir a una conferencia en Eagles. Entrar al campo fue lo más vivo y libre que me sentí en mi vida. Todo se sintió demasiado perfecto cuando los Eagles me seleccionaron en la sexta ronda", dijo entre lágrimas Kelce, considerado uno de los mejores centros de la historia de la NFL y futuro miembro del Salón de la Fama.

El jugador nacido en Cleveland Heights, Ohio, un 5 de noviembre de 1987, acumuló en más de una década con los Eagles 205 juegos, siete selecciones al Pro Bowl, seis victorias en juegos de 'playoffs' y jugó en dos Super Bowls, de los cuales salió victorioso en el de la temporada 2017, cuando los Eagles se impusieron 41-33 a los New England Patriots, liderados por Tom Brady.

En la conferencia de prensa en la que dijo adiós al fútbol estuvieron presentes su hermano, el ala cerrada Travis Kelce, campeón con los Kansas City Chiefs, y el entrenador de Philadelphia Eagles, Nick Sirianni.

El centro, quien llegó a Eagles en 2011, compartió la fuerte relación que tiene con su hermano Travis, y lo importante que fue para su éxito profesional.

"Te amo hermano, ganamos innumerables Super Bowls antes de salir de casa. No estaría aquí sin el vínculo que Travis y yo compartimos", puntualizó.

Kelce interrumpió una y otra vez su carta de despedida ante el llanto ahogado que le provocó decir adiós en un discurso en el que agradeció a los entrenadores que tuvo en el equipo y al propietario, Jeffrey Lurie.

