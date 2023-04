El Nápoles se recompuso este viernes 7 de abril, de la dolorosa derrota de la pasada jornada ante el Milan, con una victoria por la mínima ante el Lecce (1-2), con un gol en propia puerta provocado por un error garrafal del meta local.

Lo que prometía ser un partido tranquilo para el Nápoles, se presentó como un nuevo desafío a falta de escasos días para jugarse un puesto en las semifinales de Liga de Campeones ante un Milan que arrasó el pasado fin de semana.

Y es que saltó el Lecce motivado al Via del Mare. La primera gran ocasión del choque corrió a cargo de Maleh, que con una medio volea, obligó a Meret a despejarla con la palma de la mano a saque de esquina.

No estaba siendo un partido fácil del Nápoles, pero no es un equipo que necesite mucho para poder hacer daño. Llegó el primer tanto del choque en el minuto 17 en un remate de Di Lorenzo en una segunda jugada de un saque de falta lateral. El capitán, que aprovechó el error de marca de la zaga local, volvió a aparecer en un momento clave, desbloqueando un encuentro en el que la victoria en sí era más importante que el cómo.

No duró demasiado la alegría. Y es que el Lecce empezó a apretar y, nada más comenzar el segundo acto, encontró recompensa. Di Francesco cazó el rechace de su compañero Kjulmand, que se topó con el larguero, e hizo el empate. Las caras de los partenopeos se tornaron sombrías.

Pero esta temporada casi todo va de cara para los del sur de Italia. Esta vez no fue una genialidad de ‘Kvara’, no fue una jugada coral, no fue un disparo lejano de Zielinski o Anguissa. Simplemente fue un poco de fortuna. La que no tuvo Gallo al despejar y que el balón fuera directamente a su propia puerta, manso para un Falcone que cometió un error garrafal y dio la victoria a los visitantes en el minuto 64.

El Nápoles estiró a 19 puntos de ventaja sobre el Lazio y se mantiene como líder a falta de nueve jornadas.