Mike Tyson, no todo está dicho

Después de su regreso al cuadrilátero el 28 de noviembre pasado, frente a Roy Jones Jr. con quien tuvo un sobrio empate, Mike Tyson confirmó hace algunos días sus intenciones de volver a pelear en una nueva exhibición, aún sin rival definido, aunque ya se habla de Evander Holyfield.

Sea lo que sea, el ex campeón mundial de los pesos pesados, a sus 54 años, parece ser una caja de sorpresas, luego de que su actual entrenador, Rafael Cordeiro, líder de uno de los mejores campos de entrenamiento de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) del mundo, subiera un video en el que Tyson practica esta disciplina deportiva.

El gimnasio en el que hoy entrena Iron Mike cuenta con un octágono al que subió para dar algunos golpes a un sparring y lo hizo muy bien.

El video de 17 segundos muestra al estadounidense dando fuertes golpes al cuerpo de su adversario ante el asombro y el aliento de los presentes. Esa publicación generó que muchos usuarios en las redes sociales se ilusionen con la posibilidad de ver a su ídolo luchar bajo las reglas de MMA en un futuro cercano.

Aunque no se ha desmentido los “supuestos” a simple vista Tyson solo ingresó en la jaula para entrenar movimientos de boxeo, no para luchar como un combatiente de UFC. Pero nada está dicho. Tyson tiene madera para rato.

Ya aseguró que quiere volver a presentarse en una exhibición. Su confesión se dio durante una entrevista el fin de semana a través de Instagram Live con el entrenador francés Patrick Mouratoglou, el coach de Serena Williams, quien le preguntó si volvería a ponerse los guantes. “Sí, absolutamente. Y lo haré mejor esta vez”, respondió.

Si bien la pelea ante Roy Jones Jr. -quien consiguió cuatro títulos mundiales en diferentes categorías y en los ’90 fue elegido “Luchador de la Década” por la Asociación de Escritores de Boxeo de América- terminó en un empate, Iron Mike demostró que todavía puede brindar espectáculos.

Tyson se retiró del boxeo profesional en 2006, pero disfrutó mucho de su regreso al ring y, según sus palabras, estuvo tan cómodo que planea repetir la experiencia: “Fue interesante. Me sentí realmente bien, me sentí confiado. Sentí que podía hacerlo de nuevo.” Muchos fanáticos se alegraron de verlo otras vez en acción y su evento tuvo asombrosa cantidad de 1,6 millones de compras de Pay Per View (PPV).

LA CIFRA

$ 80 millones habría recaudado el regreso de Tyson transmitido por PPV. De ese dinero, 10 millones eran para Mike y 1 para su rival.