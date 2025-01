“Mi sueño es poder jugar en la Eurowomen”, lo que aspira Nahomi Nazareno

Tiene 17 años de edad, mide 1.88 metros de altura, es seleccionada de básquet del Ecuador y en los próximos días, viajará a Italia para seguir con su carrera. Con esta presentación Nahomi Nazareno habla con EXPRESO a la espera de nuevos y mejores días en el deporte.

Cuenta que se graduó hace dos meses en el colegio en la Ciudad del Coca, en la provincia de Orellana, pero que empezó a jugar cuando tenía 12 años en la federación provincial; de ahí que lo de ahora es un sueño que hará realidad recién en este 2025.

- ¿Cómo se siente con este desafío de jugar en Italia?

- Primero agradecida con Dios por esta oportunidad y con mi familia por el apoyo. Me voy muy entusiasmada y un poco nerviosa a la vez, ya que sé que será un nuevo reto en mi vida deportiva, pero será una nueva oportunidad para adquirir nuevos aprendizajes y, sobre todo, dejar en alto el nombre del país.

Nahomi Nazareno ha estado en varias selecciones de Ecuador. Cortesía

- ¿Qué expectativas tiene de esta experiencia?

- De que la voy a aprovechar al máximo, sobre todo, los conocimientos. Para así poder participar en diferentes torneos y ser vista en las ligas europeas de división 1.

- ¿Qué sabe del Club Mercede Basket Alghero, al que irá?

- Es un club muy unido. Ha ganado diferentes torneos dentro del país, por lo que espero aportar con mi juego para así lograr más triunfos.

- ¿Cómo va ha hacer con el idioma?

- Estoy siguiendo tutoriales, ya que desde la fecha en que me dieron la noticia hasta el viaje es un tiempo muy corto. Voy poner todo de mi parte para aprovechar al máximo en estos 10 meses las clases de italiano y seguir cosechando experiencias.

- ¿Desde cuándo juega baloncesto?

- Desde los 12 años. El profesor Santiago Peñalver fue quien me descubrió y ha sido quien me formó. Fuera de él tuve muchos entrenadores como la profesora Jéssica Castillo, de Orellana.

- ¿Qué es lo que más extrañará de Ecuador?

- Definitivamente a mis padres, pero sé que gracias a las enseñanzas y los valores que me han inculcado podré salir adelante y cumplir mis sueños. Precisamente después de Dios, mi pilar fundamental ha sido mi familia. Mis padres siempre me apoyaron.

Nahomi Nazareno mide 1.88 y vive en el Coca. Cortesía

- ¿En qué equipos ha estado?

- A lo largo de estos 5 años he jugado en diferentes clubes como Orellana, Piratas de los Lagos y Soldiers.

- ¿Cómo ha sido su paso por la selección de Ecuador?

- Creo que bastante bueno. Representar a mi país en las diferentes selecciones sub 15, 17, 18 y 23 han sido uno de los orgullos más grandes. Poder jugar con deportistas que antes admiraba es una meta cumplida para mí.

- ¿Cuál es tu posición en la cancha?

- Mi favorita siempre ha sido ser pivot. Así fue como me formé y como sigo. Sin embargo me gustaría probar otras, pero todavía debo adquirir más movimientos en la posición de 5, ya que mi estatura me hace destacar en esa posición, pero tengo muchas cosas por mejorar. Desde que inicié jugué de 5 y sabía que es una de las posiciones más difíciles a nivel internacional, ya que requiere de talla, pero sobre todo mucha inteligencia al jugar. He sabido aprovechar mi físico en mi categoría y me gustaría aprovecharlo más ahora que me desplazo hacia otro país y otro estilo de juego.

- ¿Salir a los 17 años no es muy pronto?

- Desde que era pequeña siempre me he puesto metas que pueda cumplir a corto plazo. Y esta es una de ellas. Me gustaría formar mi camino como jugadora, luego de ahí mi sueño sería jugar la EuroWomen y a corto plazo podría decir que quiero ser campeona con el club Mercedes Basket de Alghero.

- ¿Cuál es su referente a seguir?

- Mi jugadora favorita es Aja Wilson. La admiro mucho por su juego, su serenidad al momento de estar en cancha, pero más que todo, por sus movimientos. Es una jugadora muy difícil de predecir o saber cómo defender.

- ¿Qué le diría a quienes están pensando en salir del país?

- Que sigan entrenando, que todo esfuerzo tiene su recompensa. No se desanimen; sigan adelante, que con Dios todo es posible. Habrá días en que parezca que nada pasa, pero tengan la confianza que con constancia todo lo que se propongan lo podrán conseguir.

