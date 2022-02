Ecuador espera formalismos para proclamarse clasificado a la Copa del Mundo Qatar 2022. Y Gustavo Alfaro es gran responsable de aquello. Aunque hasta después del partido contra Perú se lo siguió criticando por varios aspectos, la realidad es fría y contundente para sus detractores, desde la segunda fecha de las eliminatorias hasta la decimosexta lo mantuvo a Ecuador en zona de mundial.

En la segunda fecha era quinto (repechaje), a la cuarta llegó al tercer lugar, puesto que mantuvo siempre, menos en la novena jornada (cuando fue cuarto). Algo que no logró el Bolillo Gómez para el 2002, ni Luis Fernando Suárez camino a Alemania 2006, ni Reinaldo Rueda para Brasil 2014.

Para Ricardo Armendáriz, Alfaro ha hecho un gran trabajo con poco tiempo para poder ejecutarlo. Recuerda que él se hizo cargo de una selección que fue ofrecida a varios técnicos reconocidos y dijeron que no.

“Alfaro tiene mucho que ver con la clasificación de Ecuador a Qatar. Cuando él toma las riendas, Ecuador era una papa que hervía. Cruyff se había ido, y los técnicos de élite no querían venir. Alfaro acepta y con solo dos días de práctica va a jugar contra Argentina y se pensaba lo peor y allá hacemos un partido digno, perdemos apenas 1-0. Luego le ganamos a Uruguay y se fue cambiando la posición de pensamiento que teníamos con la selección”, empezó explicando.

Vamos a hacer el esfuerzo para terminar en este puesto. Aún falta, aunque tendría que pasar una tragedia para quedar fuera. Gustavo Alfaro, DT de Ecuador.

“Es un mérito total de Alfaro porque sabe cómo llegarle al jugador y lo que él piensa o les comenta ellos lo trasladan al terreno de juego, existe una empatía entre ellos y es responsable de este éxito”.

Sin embargo, señala que “se equivocó algunas veces porque él no conocía el medio ecuatoriano, la idiosincracia, los jugadores, trabajar en la altura”, pero “fue rectificando”.

Eduardo ‘Tanque’ Hurtado reconoce que los cambios a tiempo puede ser el tema a corregir de aquí hasta el 21 de noviembre, que arranca el Mundial.

“El profesor Alfaro ha tenido mucha personalidad para ir formando una selección joven y con mucho carácter. Dicen que un equipo es reflejo del técnico y en este caso no es la excepción. Lo único que creo que tiene que ir mejorando es en los momentos de hacer cambios y dejar de usar jugadores en posiciones que no son las de ellos: por ejemplo, meter a Arreaga de lateral cuando tienes a Romario Caicedo, no está bien”.

Llegó en septiembre del 2020 y debutó en octubre contra Argentina. Hoy, 484 días después, está a un tris de clasificar a su primer mundial. Pasó de no tener una hoja en su escritorio a convocar a 44 jugadores. Gustavo Alfaro, un cerebro que ha sido subestimado.