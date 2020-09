Mayta Vásconez: “Volver ahora a la selección ecuatoriana es muy difícil”

María Isabel Vásconez en su casa, pero en las canchas de fútbol y para gritar los goles, simplemente Mayta. La futbolista ecuatoriana volvió al país luego de su travesía de seis años por España y Argentina, donde pasó por la escuela del FC Barcelona, en el Sant Andreu de la segunda división femenina español y su truncada vinculación al Boca Juniors que ‘se hizo agua’ por la COVID-19.

Con todo ese bagaje, la volante ofensiva llegó a su natal Cuenca pisando fuerte: anotó un triplete para el triunfo (3-1) de Carneras UPS, equipo donde ahora está militando, sobre Olmedo en el partido inicial de la Superliga.

Zurda, de 30 años y máster de Relaciones Públicas y Gabinetes de Comunicación, Mayta defiende los derechos de las mujeres a jugar fútbol, pero también lucha por el crecimiento y reconocimiento del torneo femenino. Su gol soñado: ser dirigente para mejorar las condiciones de los deportistas.

- Madre, hija, jugadora, directiva de un club, máster, periodista, ¿qué más le falta por hacer a Mayta?

En mi vida he sacrificado muchas cosas para hacer realidad mis sueños y lo he conseguido; quise ser mamá (Benjamín) y lo logré, lo mismo pasó con ser jugadora, también con mis estudios. Todo eso lo pude realizar porque tengo una familia increíble detrás.

- Benjamín Ezequiel es nombre futbolero, igual que el hijo de Messi.

Siempre me gustaron esos nombres y me dije que cuando tuviera un hijo lo llamaría así. Él (foto principal) cuando nació me dio mucho ánimo para seguir adelante y progresar.

- ¿Llegó a jugar embarazada?

Me enteré que estaba en estado de gestión al mes y dejé de jugar, ya después claro que me moría por tocar el balón, pero Benjamín pateaba muchísimo... Estoy segura que será un gran futbolista (sonríe).

- ¿Cómo fue su experiencia entrenando en el FC Barcelona?

Fue algo hermoso, me entrenaba Xavier Llorens, el primer director técnico que tuvo Lionel Messi en el Barça. Fueron cinco meses de un sueño que viví en España. Eso me sirvió para poner mi escuela de fútbol (lleva su nombre); creo que fue una experiencia para toda la vida. Estamos hablando de que era el primer nivel del fútbol femenino. Es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida.

- ¿Y su paso por Boca Juniors de Argentina?

Fue increíble, lastimosamente se truncó por la pandemia (no llegó a firmar contrato). Vivir lo de Boca me enriqueció en todo sentido, se puede decir que es un sueño hecho realidad.

Experiencia. Mayta (d) pasó por el Boca Juniors gaucho, pero no firmó porque inició la pandemia. Archivo

- ¿Cómo llega a Carneras de Cuenca?

Cuando estaba por venir de Argentina, el entrenador, Édisson Méndez, me contactó, me hizo una propuesta y aquí estamos. Es lindo jugar por mi ciudad, nunca lo había hecho; es maravilloso sentir el apoyo de la gente. Además, acá tengo mi escuela de fútbol.

- ¿Qué significa ser formadora?

En este momento es la escuela de fútbol más grande del país, sin embargo por la pandemia de la COVID-19 está paralizada. Tiene mi nombre y un convenio con el Deportivo Cuenca; tenemos cinco jugadoras en el equipo principal. Es bonito ver a las niñas de 5 años entrenando. Esperamos que todo esto pase para volver.

- ¿Volvería a la Tri después de haber renunciado en 2015?

Renuncié por asuntos con la dirigencia, ahora hay gente nueva muy capaz. La selección es un sueño de todos. Pero volver ahora es muy difícil, debido a la situación de las concentraciones (contagios), además porque tengo a mi bebé.

- Pero sus anhelos van más allá de una cancha de fútbol...

Sí, son muchas cosas, en el camino salen más sueños. Espero llegar a lo alto en el tema dirigencial deportivo, eso es lo que más me llama la atención. Tengo un diplomado en Gerencia de Empresas Deportivas, pero quiero seguir estudiando.

- ¿Dirigencia de mujeres o mixta?

En general, mi anhelo es que regrese el Ministerio del Deporte y ejercer la parte dirigencial. Es lo que siempre me ha gustado hacer. Creo que me he preparado para eso, además el estar en la cancha me ha servido de mucho.

- ¿Cuánto vale el apoyo de la familia?

Ellos han sido el verdadero aporte que he necesitado. En el mundo del fútbol uno aporta todo, pero si tiene el respaldo familiar es mucho mejor.

- ¿Qué les diría a las chicas que recién están empezando en el fútbol?

Más que a las jugadoras, a los padres; que les den todo su respaldo para que las chicas hagan sus sueños realidad. El fútbol es un deporte tan lindo.

LA FICHA DE MAYTA

Fecha nac.: 04/06/1990 (30 años) / Posición: volante zurda Trayectoria: desde los 14 años formó parte de la Tri; en España pasó por la escuela del FC Barcelona y el Sant Andreu (2a división) y estuvo a punto de entrar al Boca Juniors. En 2015 renunció a la Tri al no ser convocada para el Mundial de Canadá 2015.