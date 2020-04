Marcos Mondaini: "No me gustó y dolió cuando salí de Emelec"

A casi un año de su salida de Emelec, el delantero Marcos Mondaini reveló lo que sintió cuando le notificaron que no iba a continuar más en el plantel millonario.

En una entrevista al programa digital, Fútbol Sin Cassette, Mondaini confesó que la decisión que tomó el cuerpo técnico azul, encabezado por el estratega español Ismael Rescalvo, "no le gustó" y que le "dolió" tener que dejar la institución millonaria, a la cual le guarda "mucho cariño".

“Yo respeto mucho las decisiones. A veces no las puedo compartir. En su momento el técnico (Ismael Rescalvo) me comunicó esto, lo acepté, obviamente no me gustó y dolió”, reveló el atacante gaucho, quien defendió al Bombillo en 2006 y desde el 2012 al 2019.

Mondaini acotó que salida del elenco millonario (junio de 2019) le tomó "por sorpresa", ya que sentía que podía continuar dando más en Emelec, pero aceptó que estas decisiones de alguna forma iban a beneficiar al equipo. “Eso también habla de la seriedad y compromiso que tiene Nassib con el club".

El también exjugador de Boca Juniors de Argentina también se refirió a la final inédita del fútbol ecuatoriano, que se dio en 2014, cuando Emelec y Barcelona definieron el título nacional. “Soy sincero y no quiero que suene como sobrado, sabíamos que la final la ganábamos. Estaba en el aire esa confianza que si había final la íbamos a ganar”.

Tras su salida del Ballet, Mondaini fue fichado por Guayaquil City, club en el cual cumple con su segunda temporada.