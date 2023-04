Luego de su último paso por el Chelsea en las temporadas 2019, 2020 e inicios del 2021, las cuales no fueron las mejores para el exjugador inglés, Frank Lampard volverá a dirigir a los ´Blues Lions´ luego de que la directiva decidiera despedir a Graham Potter debido a los malos resultados tanto en Premier League y torneos locales. Eso si, dejó al club clasificado en los cuartos de final de la Champions, nada más y nada menos que ante el Real Madrid.

Este difícil partido ahora queda en manos de ´Frankie´, quien mencionó en rueda de prensa "Es un gran reto, pero no soy ingenuo, el Real Madrid es un gran equipo, es el vigente campeón y son fantásticos. Estoy emocionado por estar de vuelta en estas eliminatorias."

"Ha sido una decisión muy fácil para mí. Este es mi club. He estado en otros sitios desde que dejé el Chelsea, pero estoy encantado de tener esta oportunidad en un momento en el que el Chelsea me lo ha pedido. Tengo el convencimiento de que puedo ayudar hasta el final de temporada", mencionó en su regreso el ex jugador inglés.

Lampard debutará este sábado 8 de abril en el Molineux Stadium ante el Wolverhampton del español Julián Lopetegui. El cotejo se jugará a las 09:00 (hora de Ecuador).

Dirigiendo la primera práctica 💙 pic.twitter.com/GIRxicU0ID — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) April 6, 2023