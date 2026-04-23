Lamine Yamal conmueve al fútbol mundial tras lesión: “Duele más de lo que puedo explicar”
Lamine Yamal expresó su dolor tras la lesión que lo aleja de las canchas, pero aseguró que volverá más fuerte y apoyará al Barcelona desde fuera
El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, compartió un mensaje cargado de emoción luego de la lesión que lo dejó fuera del partido ante el Celta de Vigo y que pone en duda su presencia en el tramo final de la temporada.
Deportes
Lesión Lamine Yamal: esto dijo Hansi Flick sobre su estado tras el partido ante Celta
Alejandro Bellolio
A través de sus redes sociales, el futbolista de 18 años expresó el impacto que le genera no poder estar en la cancha en un momento clave para su equipo.
“Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita”, escribió.
Apoyo desde fuera
Pese a la frustración, Yamal dejó claro que seguirá respaldando al equipo mientras avanza su recuperación.
“Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido. Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más”, añadió.
Deportes
Lesión Lamine Yamal: esto dijo Hansi Flick sobre su estado tras el partido ante Celta
Alejandro Bellolio
Mensaje de resiliencia
El joven atacante también proyectó confianza en su regreso y en lo que viene para su carrera.
“Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor”, afirmó.
El mensaje cerró con un agradecimiento a la afición: “Gracias por los mensajes y Visca el Barça”.
Expectativa por su recuperación
El Barcelona se mantiene a la espera de los resultados médicos que determinen la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación de una de sus principales figuras en la temporada.
Deportes
¿Qué le pasó a Lamine Yamal tras marcar de penal con el FC Barcelona?
Alejandro Bellolio