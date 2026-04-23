Lamine Yamal conmueve al fútbol mundial tras lesión: “Duele más de lo que puedo explicar”

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, compartió un mensaje cargado de emoción luego de la lesión que lo dejó fuera del partido ante el Celta de Vigo y que pone en duda su presencia en el tramo final de la temporada.

A través de sus redes sociales, el futbolista de 18 años expresó el impacto que le genera no poder estar en la cancha en un momento clave para su equipo.

“Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita”, escribió.

Apoyo desde fuera

Pese a la frustración, Yamal dejó claro que seguirá respaldando al equipo mientras avanza su recuperación.

“Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido. Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más”, añadió.

Mensaje de resiliencia

El joven atacante también proyectó confianza en su regreso y en lo que viene para su carrera.

“Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor”, afirmó.

El mensaje cerró con un agradecimiento a la afición: “Gracias por los mensajes y Visca el Barça”.

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal (i) junto a su entrenador Hans-Dieter Flick tras lesionarse, durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que FC Barcelona y Celta de Vigo disputan hoy miércoles en el Camp Nou.efe

Expectativa por su recuperación

El Barcelona se mantiene a la espera de los resultados médicos que determinen la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación de una de sus principales figuras en la temporada.