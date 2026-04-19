Independiente vs Liga hoy EN VIVO: duelo clave por la punta en la fecha 9 de LigaPro

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Independiente del Valle buscará imponer su localía ante Liga de Quito para mantenerse firme en la cima.





El envión anímico tras ganar en Libertadores puede ser determinante para ambos.





La efectividad en ataque marcará la diferencia en un duelo que promete ser cerrado.

Independiente del Valle y Liga de Quito protagonizan uno de los partidos más atractivos de la fecha 9 de LigaPro este 19 de abril desde las 15:30. Los Rayados llegan encendidos, con tres victorias consecutivas y la ilusión de quedarse como únicos punteros del campeonato.

En vivo Independiente del Valle vs Liga de Quito

El equipo de Sangolquí vive un gran momento futbolístico y quiere hacer respetar su casa ante un rival directo. Además, su reciente triunfo en Copa Libertadores fortaleció la confianza del plantel, que ahora apunta a consolidarse en la cima del torneo local.

Por su parte, Liga de Quito llega con la necesidad urgente de reaccionar. Los Albos han cedido terreno tras dos derrotas seguidas en LigaPro y saben que sumar en este partido es clave para no alejarse de los primeros puestos. El triunfo internacional también les devolvió confianza y esperan trasladar ese impulso al campeonato ecuatoriano.

Alineaciones de Independiente y Liga de Quito

Se espera un duelo intenso, con dos equipos que no especulan y que saldrán a buscar el resultado desde el primer minuto. La misión de Independiente del Valle, ser líder en solitario. Y Liga de Quito volver a sonreír en LigaPro.