Ilan Gómez, el piloto de seis años que se volvió viral y llegará a la pista de la F1

En menos de 24 horas, su petición hacia la organización superó el millón de "me gusta" donde también se encuentran pilotos

La inocente pregunta de un pequeño fanático del karting terminó convirtiéndose en un fenómeno global, cuando Ilan Gómez, un piloto de apenas seis años, publicó un video en Instagram en el que, con total naturalidad, le preguntaba a su padre cuántos "me gusta" necesitaba para que lo llevara a su primera carrera de Fórmula 1. La respuesta fue clara: 10 mil likes y el comentario de algún piloto.

Lo que parecía un reto familiar más dentro del feed, rápidamente escaló a niveles inesperados. En menos de 24 horas, el video no solo superó el millón de "me gusta", sino que hoy acumula más de 28 millones de visualizaciones y ha captado la atención de la propia F1, y con ello de figuras reconocidas como Esteban Ocon, Ollie Bearman y Gabriel Bortoleto, quienes respondieron entusiasmados al llamado del pequeño.

¿Quién es Ilan Gómez?

Nacido en Florida durante febrero de 2020, Ilan Gómez es un joven piloto con ascendencia puertorriqueña que, pese a su corta edad, ya tiene claro su objetivo: convertirse en el primer piloto boricua en llegar a la Fórmula 1. Así lo ha expresado en varias ocasiones dentro de su cuenta de Instagram, gestionada por sus padres, donde acumula cerca de 30 publicaciones que documentan su crecimiento en el mundo del automovilismo.

Ilanrepresentó a Puerto Rico en el T4 Americas Cup. ilan_racing via instagram

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Su camino en este deporte comenzó en octubre de 2025, cuando aún tenía cinco años, iniciando su formación en una academia de karting. Desde entonces, ha demostrado una pasión constante por los autos y la competencia perse, consolidando una narrativa que mezcla disciplina, apoyo familiar y un sueño que, aunque ambicioso, empieza a tomar forma desde muy temprano.

De un video viral a una oportunidad real

El impacto del video no se quedó únicamente en cifras pues, la viralidad trajo consigo una respuesta directa de la comunidad automovilística y de grandes marcas vinculadas al deporte. La cuenta oficial de la Fórmula 1 incluso lo invitó a asistir al Gran Prix de Las Vegas que se celebrará en noviembre, cumpliendo la meta de que Ilan viva de primera mano el evento con el que tanto soñaba.

A esto se sumaron muestras de apoyo de distintas figuras y marcas como Hot Wheels, además de un crecimiento notable en su presencia digital, superando los 20 mil seguidores en Instagram y acumulando cientos de comentarios que celebran su historia.

Es así como lo que comenzó como una meta sencilla terminó por convertirse en un recordatorio del poder de las redes y, sobre todo, de cómo un sueño contado con honestidad puede encontrar eco en millones de personas.

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