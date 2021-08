Gustavo Alfaro sobre Byron Castillo: 'No lo convoco por asuntos legales'

Gustavo Alfaro lo dejó claro. El entrenador de la selección nacional explicó que no convoca a Byron Castillo por asuntos legales. Además, pidió respeto para esta situación porque el jugador tiene familia.

En una ronda con los medios de comunicación, Alfaro reconoció que por nivel futbolístico, el integrante de Barcelona podría estar en sus nóminas, pero que hay detalles legales en los que prefiere no meterse por respeto al jugador y a su familia.

"Subir a Bryon (Castillo) a este ring tampoco me gusta. No estoy preparado para dar este tipo de respuestas porque no me corresponden. Trato de agotar todas las instancias para que me expliquen y me digan que no vamos a tener problemas desde lo legal, pero a partir de ahí ya no puedo hacer más", señaló la mañana de este miércoles 11 de agosto de 2021.

Y aclaró que lo mismo pasó con Hernán Galíndez y Damián Díaz, a quienes quería convocar antes, pero no cumplían con los tiempos reglamentarios entre su nacionalización y la primera convocatoria.

"Son cosas que están emparentadas por cuestiones legales. Ahí debo ser cauto y no meterme en cosas que no me corresponden. Ojalá que las decisiones sean deportivas. El caso de Byron Castillo no es por fútbol, el nivel lo tiene, pero yo no quiero exponerlo ni a él ni a su familia", concluyó.

A pesar de que la justicia a fallado a favor de Byron Castillo en diferentes oportunidades, reconociendo su nacionalidad ecuatoriana, no está dicha la última palabra desde lo legal.