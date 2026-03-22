EN VIVO Técnico Universitario vs Independiente del Valle: cómo ver EN VIVO y detalles

Los Rayados del Valle lideran la LigaPro con 10 puntos y buscarán mantener la cima frente al Rodillo Rojo

Independiente del Valle pondrá en juego el liderato de la LigaPro 2026 este domingo 22 de marzo frente a Técnico Universitario, en un partido por la fecha 6 del campeonato ecuatoriano. El compromiso se disputará desde las 13:00 en el Estadio Bellavista.

Independiente del Valle llega como líder a la fecha 6 de la LigaPro 2026

Los Rayados del Valle llegan como líderes con 10 puntos, pero una derrota podría hacerlos ceder la cima ante rivales directos como Universidad Católica, Barcelona SC o el propio Técnico Universitario, todos con 8 unidades.

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El equipo de Sangolquí apostará por su poder ofensivo con figuras como Junior Sornoza, Patrick Mercado y Emerson Pata.

Independiente del Valle buscará sorprender a Técnico Universitario en Ambato. API

Técnico Universitario apunta al liderato frente a los Rayados del Valle

Por su parte, el Rodillo Rojo, que ocupa la sexta posición de la clasificación, con 8 unidades, tiene una gran oportunidad de dar el golpe y convertirse en líder del campeonato ecuatoriano.

Para ello contará con sus delanteros Luis Estupiñán, Johan Bocanegra y Johan Montes.

Cómo ver EN VIVO el duelo por la LigaPro 2026

En Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por Teleamazonas, en un duelo que promete emociones y puede cambiar la cima del torneo.

Alineaciones confirmadas

EN VIVO Técnico Universitario vs Independiente del Valle

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