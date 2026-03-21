Todo sobre Mushuc Runa vs Emelec: dónde ver, alineaciones y horario | LigaPro 2026

Emelec enfrentará a Mushuc Runa este domingo 22 de marzo en busca de su tercera victoria consecutiva en la LigaPro 2026

Emelec mantendrá su oncena inicial en busca de su tercera victoria consecutiva en la LigaPro 2026. El Bombillo enfrentará este domingo 22 de marzo de 2026, dede las 18:15, a Mushuc Runa, por la fecha 6 del campeonato ecuatoriano, con la misión de seguir escalando posiciones en la tabla.

Vicente Sánchez no hace cambios en la alineación de Emelec

El conjunto eléctrico llega en alza luego de vencer a Orense y al líder del torneo, Independiente del Valle, resultados que lo impulsaron hasta la casilla 12 de la clasificación, con cuatro puntos.

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En la visita al Ponchito, Emelec, dirigido por el director técnico uruguayo Vicente Sánchez, mantendrá el esquema táctico 3-5-2 que le dio resultado en la jornada anterior ante los rayados del Valle.

Mushuc Runa busca escalar posiciones en la tabla. API

Oncena inicial de Emelec para enfrentar al Ponchito

En el arco estará Pedro Ortiz, mientras que la defensa la integrarán los centrales Luis Fernando León, Aníbal Leguizamón y Stalin Segura.

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Por las bandas, como carrilero derecho e izquierdo, respectivamente, Romario Caicedo e Ignacio Guerrico serán claves para los desbordes.

En la zona del mediocampo, Víctor Griffith y Ángelo Mina buscarán generar juego para que los atacantes Miller Bolaños y Francisco Pizzini asistan al delantero Luca Klimowicz.

Mushuc Runa: análisis de la plantilla y sus delanteros principales

Por su parte, Mushuc Runa, bajo la dirección técnica de Paúl Vélez, intentará salir del fondo de la tabla, en la que ocupa el puesto 15 con tres puntos, y buscará conseguir su primera victoria en la competencia local.

Con los delanteros Ronnie Carrillo y Elian Caicedo comandando el ataque, el Ponchito va por los tres puntos ante un Emelec que viene levantando su nivel.

Cómo y dónde ver Mushuc Runa vs Emelec EN VIVO en Ecuador

En Ecuador, el partido entre Mushuc Runa y Emelec será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, tanto por su canal de televisión pagada y su plataforma digital.

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